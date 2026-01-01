এক ক্লিকে CockroachDB স্থাপন করুন।
ক্লাউড-নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তৈরি একটি ডিস্ট্রিবিউটেড এসকিউএল ডেটাবেস, যার জন্য স্থিতিস্থাপকতা, ধারাবাহিকতা এবং অনুভূমিক স্কেলেবিলিটি প্রয়োজন।
CockroachDB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CockroachDB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CockroachDB হলো একটি ওপেন-সোর্স ডিস্ট্রিবিউটেড SQL ডেটাবেস যা হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা এবং আঞ্চলিক বিভ্রাট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সামঞ্জস্যতার সাথে আপস না করে। এটি PostgreSQL ওয়্যার প্রোটোকল ব্যবহার করে, যার অর্থ বিদ্যমান PostgreSQL ড্রাইভার এবং টুলগুলো কোড পরিবর্তন ছাড়াই কাজ করে, একই সাথে স্বয়ংক্রিয় শার্ডিং, জিও-পার্টিশনিং এবং মাল্টি-রিজিওন রেপ্লিকেশন প্রদান করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ CockroachDB স্থাপন করলে আপনি একটি প্রোডাকশন-গ্রেড SQL ডেটাবেস পাবেন যেখানে ACID গ্যারান্টি, স্বয়ংক্রিয় ফেইলওভার এবং ক্লাস্টার স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য একটি বিল্ট-ইন DB কনসোল রয়েছে—ম্যানেজড ক্লাউড ডেটাবেস পরিষেবাগুলির খরচ বা জটিলতা ছাড়াই। এটি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ যেগুলির জন্য জিরো ডাউনটাইম এবং শক্তিশালী ট্রানজ্যাকশনাল গ্যারান্টি প্রয়োজন।
CockroachDB-এর মূল ফিচারগুলো
PostgreSQL সামঞ্জস্য
CockroachDB PostgreSQL ওয়্যার প্রোটোকল ব্যবহার করে, তাই যেকোনো PostgreSQL ড্রাইভার, ORM, বা টুল কোড পরিবর্তন ছাড়াই সংযুক্ত হয়, যা মাইগ্রেশনকে সহজ করে তোলে।
স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রতিলিপি
কনফিগারযোগ্য প্রতিলিপি ফ্যাক্টর সহ নোড জুড়ে ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিলিপি করা হয়, যাতে একটি নোড ব্যর্থ হলেও ক্লাস্টার পড়া এবং লেখা চালিয়ে যায়।
বিতরণকৃত ACID লেনদেন
সম্পূর্ণ সিরিয়ালাইজেবল আইসোলেশন নিশ্চিত করে যে প্রতিটি লেনদেন সমস্ত নোড জুড়ে সুসংগত, যা ইভেন্টুয়ালি কনসিস্টেন্ট সিস্টেমে সাধারণ ডার্টি রিড এবং ফ্যান্টম রাইট দূর করে।
বিল্ট-ইন DB কনসোল
সমন্বিত ওয়েব ড্যাশবোর্ড বাহ্যিক মনিটরিং টুল ছাড়াই কোয়েরি পারফরম্যান্স, ক্লাস্টার টপোলজি, স্টোরেজ ব্যবহার এবং সক্রিয় স্টেটমেন্টগুলিতে রিয়েল-টাইম দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
অনুভূমিক স্কেলিং
নোড যোগ করে ক্ষমতা এবং থ্রুপুট রৈখিকভাবে স্কেল করুন; ককরোচডিবি কোনো ডাউনটাইম বা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা পুনরায় ভারসাম্য করে।
কেন Hostinger-এ CockroachDB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।