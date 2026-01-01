এক ক্লিকে গ্রিমরি স্থাপন করুন।
ইবুক, কমিকস এবং অডিওবুকের জন্য স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা এবং সমন্বিত রিডারসহ সেল্ফ-হোস্টেড ডিজিটাল লাইব্রেরি ম্যানেজার।
Grimmory-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grimmory দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Grimmory হল একটি ব্যাপক স্ব-হোস্টেড বই সংগ্রহ ব্যবস্থাপক যা বিক্ষিপ্ত ডিজিটাল ফাইলগুলিকে একটি সুন্দরভাবে সংগঠিত লাইব্রেরিতে পরিণত করে। এটি ইবুক (EPUB, MOBI, AZW), পিডিএফ, কমিকস (CBZ, CBR), এবং অডিওবুক (M4B, MP3) সমর্থন করে এবং ফাইল যোগ করার সাথে সাথে Google Books, Open Library, এবং Amazon থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিরোনাম, কভার, বিবরণ এবং জেনার সংগ্রহ করে।
আপনার VPS-এ স্ব-হোস্টিং বাণিজ্যিক ইবুক পরিষেবাগুলির সাথে সাধারণ স্টোরেজ কোটা, প্ল্যাটফর্ম লক-ইন এবং বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ দূর করে। আপনার সম্পূর্ণ লাইব্রেরি — পড়ার অগ্রগতি, হাইলাইট এবং বহু-ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট সহ — আপনার মালিকানাধীন হার্ডওয়্যারে থাকে, যা যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য বা OPDS এর মাধ্যমে কোবো ই-রিডারগুলিতে সিঙ্ক করা যায়।
Grimmory-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় মেটাডেটা সমৃদ্ধকরণ
প্রচ্ছদ শিল্প, লেখকের বিবরণ, বর্ণনা, এবং জেনারগুলি গুগল বুকস, ওপেন লাইব্রেরি, এবং অ্যামাজন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনা হয় যখন বই আমদানি করা হয়।
অন্তর্নির্মিত বহু-ফরম্যাট রিডার
কাস্টমাইজযোগ্য থিম, ফন্ট সাইজ এবং পড়ার অগ্রগতি ট্র্যাকিং সহ সরাসরি ব্রাউজারে EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ, এবং CBR ফাইলগুলি পড়ুন।
কোবো ও ওপিডিএস সিঙ্ক
আপনার লাইব্রেরি এবং পড়ার অবস্থান কোবো ই-রিডার এবং যেকোনো OPDS-কম্প্যাটিবল অ্যাপের সাথে সিঙ্ক করুন, যাতে ডেডিকেটেড ডিভাইসে নির্বিঘ্নে অফলাইন পড়া যায়।
BookDrop অটো-ইমপোর্ট
একটি নিরীক্ষিত ফোল্ডারে নতুন ফাইল রাখুন এবং গ্রিমরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলিকে আমদানি করে — কোনো ম্যানুয়াল আপলোড বা মেটাডেটা এন্ট্রির প্রয়োজন নেই।
একাধিক ব্যবহারকারী সাপোর্ট
আলাদা রিডিং হিস্টরি এবং অনুমতি স্তর সহ ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, যা গ্রিমরিকে একটি লাইব্রেরি শেয়ার করা পরিবার এবং রিডিং গ্রুপগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Grimmory রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।