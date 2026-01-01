এক ক্লিকে LightRAG স্থাপন করুন।
সহজ এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার-বর্ধিত জেনারেশন ফ্রেমওয়ার্ক যা জটিল নথি বিশ্লেষণের জন্য ভেক্টর অনুসন্ধানকে নলেজ গ্রাফের সাথে একত্রিত করে।
LightRAG-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LightRAG দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LightRAG হল একটি হালকা রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন ফ্রেমওয়ার্ক যা আইন, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থায়নের মতো ডোমেনগুলিতে জটিল নথি বিশ্লেষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি একক দ্বৈত-স্তরের আর্কিটেকচারে নলেজ গ্রাফ এবং ভেক্টর এম্বেডিংগুলিকে একসাথে পরিচালনা করে ভেক্টর-ভিত্তিক RAG এবং গ্রাফ-ভিত্তিক RAG-এর মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে, যা কমিউনিটি-রিপোর্ট-ভিত্তিক GraphRAG বাস্তবায়নের তুলনায় ইনডেক্সিং এবং কোয়েরি উভয় সময়েই প্রয়োজনীয় LLM কলগুলিকে নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।
আপনার নিজের VPS-এ LightRAG স্ব-হোস্ট করা আপনার নথি, এম্বেডিং এবং নলেজ গ্রাফকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, বা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের সাথে সংযোগ করুন, এবং গ্লোবাল ইনডেক্স পুনর্নির্মাণ না করেই নলেজ বেসগুলিকে ক্রমবর্ধমানভাবে আপডেট করুন — যাতে অতিরিক্ত পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ খরচ ছাড়াই গতিশীল ডেটা সতেজ থাকে।
LightRAG-এর মূল ফিচারগুলো
দ্বৈত-স্তরের পুনরুদ্ধার
ভেক্টর এম্বেডিং এবং নলেজ গ্রাফ সত্তা একটি পাইপলাইনে একত্রিত হয়, ক্রস-ডকুমেন্ট রিজনিং-এ ফ্ল্যাট ভেক্টর সার্চকে ছাড়িয়ে যায় যখন ইনডেক্সিং খরচ কম রাখে।
ক্রমবর্ধমান জ্ঞান আপডেট
নতুন নথিগুলি বিদ্যমান গ্রাফে একত্রিত হয় গ্লোবাল ইনডেক্স পুনর্গঠন না করেই, তাই গতিশীল ডেটা ব্যয়বহুল পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই সতেজ থাকে।
একাধিক এলএলএম প্রদানকারী সমর্থন
OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, অথবা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের সাথে সংযোগ করুন প্রম্পটগুলি পুনরায় না লিখে অথবা আপনার নথিগুলি পুনরায় সূচীকরণ না করে।
পাঁচটি কোয়েরি মোড
কোয়েরির জটিলতাকে ল্যাটেন্সি এবং খরচের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে নেভি, লোকাল, গ্লোবাল, হাইব্রিড এবং মিক্স রিট্রিভাল কৌশলগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
বিল্ট-ইন ওয়েব UI
নথি ইনজেস্ট করা, ক্যোয়ারী চালানো এবং ইন্টারেক্টিভভাবে তৈরি জ্ঞান গ্রাফ ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড।
ইন্টিগ্রেশনের জন্য REST API
প্রমাণীকৃত REST এন্ডপয়েন্ট আপনাকে LightRAG বিদ্যমান অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে এম্বেড করতে এবং ডকুমেন্ট ইনজেশন পাইপলাইন স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ LightRAG রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।