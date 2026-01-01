এক ক্লিকে Mbin স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ফেডারেটেড লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর এবং আলোচনা প্ল্যাটফর্ম যা অ্যাকটিভিটিপাব-এর উপর নির্মিত — কেবিন-এর একটি কমিউনিটি-চালিত ফর্ক।
Mbin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mbin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mbin হল একটি ওপেন-সোর্স, ফেডারেটেড কন্টেন্ট অ্যাগ্রিগেটর যা একটি একক প্ল্যাটফর্মে লিঙ্ক শেয়ারিং, থ্রেডেড আলোচনা, ভোটিং এবং মাইক্রোব্লগিংকে একত্রিত করে। Kbin-এর একটি কমিউনিটি-রক্ষণাবেক্ষণ করা ফর্ক হিসাবে, এটি স্থানীয়ভাবে ActivityPub ব্যবহার করে, তাই আপনার ইনস্ট্যান্স Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed এবং বৃহত্তর ফেডিভার্সের সাথে কোনো ব্রিজ বা অতিরিক্ত প্ল্যাম্বিং ছাড়াই ইন্টারঅপারেট করে।
আপনার নিজের VPS-এ Mbin চালানো আপনাকে ফেডিভার্সের একটি স্ব-শাসিত কোণ দেয় যেখানে আপনি নিয়ম সেট করেন, ম্যাগাজিনগুলি মডারেট করেন এবং আপনার মালিকানাধীন একটি ডেটাবেসে প্রতিটি পোস্ট ও ভোট রাখেন। এখানে কোনো কেন্দ্রীয় কোম্পানি নেই, কোনো বিজ্ঞাপন নেই, কোনো অ্যালগরিদমিক ফিড টাইমলাইন পুনর্বিন্যাস নেই এবং কোনো প্ল্যাটফর্মের শর্তাবলী নেই যা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে।
Mbin-এর মূল ফিচারগুলো
অ্যাকটিভিটিপাব ফেডারেশন
নেটিভ অ্যাক্টিভিটিপাব সমর্থন আপনার ইনস্ট্যান্সকে লেমি, মাস্টোডন, পিয়ারটিউব, পিক্সেলফেড এবং অন্যান্য প্রতিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ফেডিভার্স সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করে।
পত্রিকা এবং থ্রেড
রেডিট-স্টাইলের থ্রেডেড মন্তব্য, ভোটদান এবং একটি পরিচিত লিঙ্ক অ্যাগ্রিগেটর অভিজ্ঞতার সাথে বিষয়বস্তুকে বিষয়-ভিত্তিক ম্যাগাজিনে সংগঠিত করুন।
বিল্ট-ইন মাইক্রোব্লগিং
ছোট আপডেটগুলি দীর্ঘ-ফর্ম থ্রেডগুলির পাশাপাশি পোস্ট করুন এবং একটি অ্যাকাউন্ট থেকে উভয়কেই একই ফেডারেল শ্রোতাদের কাছে পৌঁছাতে দিন।
মডারেশন ও ফেডারেশন নিয়ন্ত্রণ
প্রতি-ম্যাগাজিন মডারেটর, ইনস্ট্যান্স-ব্যাপী অ্যাডমিন টুলস, এবং ফেডারেশন অনুমতি বা ব্লক তালিকা আপনাকে আপনার পছন্দের সম্প্রদায়কে আকার দিতে দেয়।
OAuth এবং REST API
প্রথম শ্রেণীর OAuth 2.0 সার্ভার এবং নথিভুক্ত REST API তৃতীয় পক্ষের মোবাইল ক্লায়েন্ট, বট এবং ইন্টিগ্রেশনগুলিকে শক্তি যোগায়।
ওপেন-সোর্স এবং কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন
AGPL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং Kbin থেকে ফর্ক করার পর অবদানকারীদের একটি সক্রিয় সম্প্রদায় দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় — কোনো একক-বিক্রেতা নির্ভরতা নেই।
কেন Hostinger-এ Mbin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।