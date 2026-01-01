এক ক্লিকে FusionDirectory স্থাপন করুন।
LDAP, Samba, Kerberos, মেইল, DNS, DHCP, এবং SSH কী পরিচালনার জন্য ওয়েব-ভিত্তিক পরিচয় ব্যবস্থাপনা।
FusionDirectory-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FusionDirectory দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FusionDirectory হল একটি ওপেন-সোর্স পরিচয় এবং অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যা একটি স্ট্যান্ডার্ড LDAP ডিরেক্টরিকে ব্যবহারকারী, গ্রুপ, মেইল অ্যাকাউন্ট, সাম্বা শেয়ার, কেরবেরোস প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য ডজনখানেক সিস্টেম পরিষেবার জন্য একটি পরিচালনাযোগ্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত করে। ldif ফাইল লেখা বা কমান্ড লাইন থেকে ldapsearch ব্যবহার করার পরিবর্তে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা একটি ওয়েব UI-তে কাজ করেন যা তারা যে পরিষেবাগুলির সাথে সংযোগ করে সেগুলির স্কিমা বোঝে।
একটি VPS-এ FusionDirectory স্ব-হোস্ট করা আপনার নেটওয়ার্কের প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য রেকর্ড সিস্টেম — ডিরেক্টরিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই স্থাপনা প্রয়োজনীয় FusionDirectory স্কিমা সহ একটি OpenLDAP ব্যাকএন্ড বান্ডিল করে, যাতে ওয়েব UI এবং এটি যে ডিরেক্টরি পরিচালনা করে তা একটি একক অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাক হিসাবে একসাথে আসে।
FusionDirectory-এর মূল ফিচারগুলো
ওয়েব-ভিত্তিক LDAP অ্যাডমিন
একটি ব্রাউজারে ব্যবহারকারী, গ্রুপ, সাংগঠনিক ইউনিট এবং ACLs পরিচালনা করুন ldif ফাইল না লিখে অথবা একটি টার্মিনাল থেকে ldapadd না চালিয়ে।
সাম্বা এবং কার্বেরোস
সাম্বা ফাইল-শেয়ার অ্যাকাউন্ট এবং কার্বেরোস প্রিন্সিপাল সরাসরি ব্যবহারকারীর রেকর্ড থেকে সরবরাহ করুন, উইন্ডোজ নেটওয়ার্কিং এবং SSO-কে ডিরেক্টরির সাথে সিঙ্কে রেখে।
প্লাগইন আর্কিটেকচার
মেল, ডিএনএস, ডিএইচসিপি, এসএসএইচ কী, সুডো নিয়মাবলী, সার্টিফিকেট এবং পাসওয়ার্ড নীতিগুলির জন্য ঐচ্ছিক মডিউলগুলির সাথে ডিরেক্টরিকে প্রসারিত করুন — শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজনীয়গুলি সক্ষম করুন।
একত্রিত OpenLDAP
একটি OpenLDAP ব্যাকএন্ড সহ আসে যা FusionDirectory স্কিমা সহ প্রিলোড করা, যাতে ডিপ্লয়মেন্টের পরপরই ডিরেক্টরি পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকে।
অডিট ট্রেইল
বিল্ট-ইন অডিট প্লাগইন প্রতিটি ডিরেক্টরি পরিবর্তন রেকর্ড করে কে, কী এবং কখন করেছে তার তথ্য সহ, যা সম্মতি পর্যালোচনা এবং ফরেনসিক তদন্তে সহায়তা করে।
পাসওয়ার্ড নীতি ব্যবস্থাপনা
পাসওয়ার্ডের জটিলতা, মেয়াদোত্তীর্ণতা এবং লকআউট নিয়মাবলী UI-এর মাধ্যমে কনফিগার করুন এবং একটি একক স্ক্রিন থেকে ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োগ করুন।
কেন Hostinger-এ FusionDirectory রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।