এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে CVAT স্থাপন করুন।
কম্পিউটার ভিশন টিমের জন্য বৃহৎ পরিসরে ছবি এবং ভিডিওতে টীকা যোগ করার একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব টুল।
CVAT-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CVAT দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CVAT (কম্পিউটার ভিশন অ্যানোটেশন টুল) হল একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যানোটেশন প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষভাবে কম্পিউটার ভিশন মডেল প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ছবি, ভিডিও এবং 3D পয়েন্ট ক্লাউড লেবেল করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ-উদ্দেশ্যের লেবেলিং অ্যাপগুলির থেকে ভিন্ন, এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য ML ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মপ্রবাহের জন্য তৈরি করা হয়েছে: ভিডিওর জন্য কীফ্রেম ইন্টারপোলেশন, আধা-স্বয়ংক্রিয় বিভাজন (সেগমেন্টেশন), মডেল-সহায়তাযুক্ত প্রি-লেবেলিং, এবং বিতরণকৃত অ্যানোটেটর দলগুলির জন্য পর্যালোচনা/QA পাইপলাইন।
আপনার নিজের VPS-এ CVAT স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল ডেটা তৃতীয় পক্ষের SaaS-এ আপলোড করার পরিবর্তে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে প্রশিক্ষণ ডেটাসেট, কাঁচা চিত্র এবং প্রকল্পের মেটাডেটা রাখে। মূলত ইন্টেল দ্বারা তৈরি এবং বর্তমানে CVAT.ai দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা, এটি বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার কম্পিউটার-ভিশন দলের লেবেলিং পাইপলাইনগুলিকে শক্তি যোগায়।
CVAT-এর মূল ফিচারগুলো
ছবি এবং ভিডিও লেবেলিং
বাউন্ডিং বক্স, পলিগন, পলিলাইন, কিপয়েন্ট, কিউবয়েড এবং সিমান্টিক মাস্ক স্থির চিত্র এবং ভিডিও সিকোয়েন্স উভয় ক্ষেত্রেই কিফ্রেম ইন্টারপোলেশন সহ।
এআই-সহায়তাপ্রাপ্ত টীকা
ইন্টারেক্টিভ সেগমেন্টেশন, মডেল-সহায়তাপ্রাপ্ত প্রি-লেবেলিং, এবং ট্র্যাকার সমর্থন ডিটেকশন ও SAM-স্টাইলের মডেলগুলি ইনলাইন চালানোর মাধ্যমে ম্যানুয়াল ক্লিকের সংখ্যা হ্রাস করে।
টিম কর্মপ্রবাহ
বিতরণকৃত লেবেলিং দলগুলির জন্য অ্যানোটেটর, পর্যালোচক এবং ব্যবস্থাপকের ভূমিকা এবং মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেদন সহ প্রকল্প, কাজ এবং চাকরির স্তরক্রম।
উন্মুক্ত ডেটা সেট ফরম্যাট
COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images এবং আরও এক ডজন অন্যান্য ডেটাসেট ফরম্যাট সরাসরি আমদানি ও রপ্তানি করুন।
গুণমান এবং ঐকমত্য
অন্তর্নির্মিত মানের প্রতিবেদন, গ্রাউন্ড-ট্রুথ তুলনা, এবং ঐকমত্যের কাজ খারাপ লেবেল মডেল প্রশিক্ষণে পৌঁছানোর আগে অ্যানোটেশন ড্রিফট ধরে ফেলে।
REST API এবং SDK
পূর্ণ REST API এবং অফিসিয়াল পাইথন SDK প্লাস CLI আপনাকে বিদ্যমান MLOps পাইপলাইনে CVAT একত্রিত করতে এবং ডেটাসেট অপারেশন স্বয়ংক্রিয় করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ CVAT রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।