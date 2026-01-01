এক ক্লিকে Jelly-Clipper স্থাপন করুন।
জেলিফিনের জন্য স্ব-হোস্টেড সহচর অ্যাপ যা আপনার মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে, শেয়ার করে এবং পরিচালনা করে।
Jelly-Clipper-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jelly-Clipper দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Jelly-Clipper হল Jellyfin-এর একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব সঙ্গী যা আপনার মিডিয়া লাইব্রেরির যেকোনো মুহূর্তকে একটি শেয়ার করার মতো ক্লিপে পরিণত করে। একটি Jellyfin ভিডিও URL পেস্ট করুন, একটি শুরু এবং শেষ পয়েন্ট নির্বাচন করুন, এবং Jelly-Clipper একটি স্থায়ী ক্লিপ তৈরি করবে যা আপনার লাইব্রেরির পাশে সংরক্ষিত থাকবে এবং আপনার ইনস্ট্যান্সের প্রতিটি প্রমাণীকৃত Jellyfin ব্যবহারকারীর কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে।
একটি VPS-এ Jelly-Clipper স্ব-হোস্ট করলে ক্লিপ, ডাউনলোড করা সোর্স ফাইল এবং SQLite ডেটাবেস আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে, যেখানে কোনো তৃতীয় পক্ষের আপলোড, কোনো পাবলিক শেয়ারিং পরিষেবা থাকে না এবং একটি নির্ধারিত ক্রন জব স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার রিটেনশন উইন্ডোর চেয়ে পুরোনো ক্যাশে করা অরিজিনালগুলি মুছে ফেলে স্টোরেজ পুনরুদ্ধার করে।
Jelly-Clipper-এর মূল ফিচারগুলো
URL-ভিত্তিক ক্লিপিং
একটি জেলিফিন ভিডিও ইউআরএল পেস্ট করুন এবং শুরু ও শেষের টাইমস্ট্যাম্প নির্ধারণ করে ব্রাউজার না ছেড়েই একটি ক্লিপ তৈরি করুন।
Jellyfin প্রমাণীকরণ
জেলিফিন ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টগুলি পুনরায় ব্যবহার করে যাতে আপনার জেলিফিন ইনস্ট্যান্সের শুধুমাত্র সদস্যরা ক্লিপ দেখতে, তৈরি করতে বা পরিচালনা করতে পারে।
স্থায়ী ক্লিপ লাইব্রেরি
সংরক্ষিত ক্লিপগুলি প্রতিটি ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকে, যার শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক ইনস্ট্যান্সের বাকিদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য।
স্মার্ট স্থানীয় প্লেব্যাক
যখন আসল মিডিয়া ফাইলটি স্থানীয়ভাবে মাউন্ট করা হয়, তখন এটি সনাক্ত করে এবং অপ্রয়োজনীয় ডাউনলোড বা ট্রান্সকোড এড়াতে সরাসরি এটি চালায়।
স্বয়ংক্রিয় পরিষ্করণ
একটি কনফিগারযোগ্য ক্রন জব একটি ধারণ উইন্ডোর পরে ডাউনলোড করা উৎস ফাইলগুলি সরিয়ে দেয় যাতে ভিডিওর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
কেন Hostinger-এ Jelly-Clipper রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।