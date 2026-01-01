এক ক্লিকে স্কুড ইনস্টল করুন।
টিম, শ্রেণীকক্ষ এবং অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড স্ট্যাক ওভারফ্লো-স্টাইলের Q&A প্ল্যাটফর্ম।
Scoold-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Scoold দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
স্কুল্ড (Scoold) হলো একটি ওপেন-সোর্স প্রশ্ন-উত্তর (Q&A) এবং জ্ঞান ভাগাভাগির প্ল্যাটফর্ম, যা স্ট্যাক ওভারফ্লো (Stack Overflow) দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটি টিম, স্কুল এবং সংস্থাগুলির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যাদের প্রশ্ন, উত্তর এবং ট্রাইবাল নলেজ সংরক্ষণের জন্য একটি সুসংগঠিত স্থানের প্রয়োজন। সিঙ্গেল-জার (single-JAR) স্প্রিং বুট (Spring Boot) ফ্রন্টএন্ডটি প্যারা (Para) ব্যাকএন্ডের সাথে যুক্ত, যা অথেন্টিকেশন, সার্চ এবং পার্সিস্টেন্স (persistence) পরিচালনা করে এবং এই ডিপ্লয়মেন্টে একটি এমবেডেড H2 স্টোর সহ বান্ডেল করা হয়েছে যা প্রথম বুটেই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
স্কুল্ড সেলফ-হোস্টিং করলে প্রতিটি প্রশ্ন, উত্তর, ভোট এবং ব্যবহারকারীর পরিচয় আপনার নিজস্ব ভিপিএস (VPS)-এ থাকে, কোনো থার্ড-পার্টি SaaS প্রশ্ন-উত্তর (Q&A) পরিষেবার পরিবর্তে। এখানে কোনো পার-সিট ফি নেই, আপনার নলেজ বেসে কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই, এবং অ্যাপাচি ২.০ (Apache 2.0) লাইসেন্স আপনাকে ভোটিং নিয়মাবলী, ব্যাজ, স্পেস এবং অথেন্টিকেশন প্রোভাইডারদের টিউন করতে দেয় যাতে আপনার টিম যেভাবে কাজ করে তার সাথে এটি মিলে যায়।
Scoold-এর মূল ফিচারগুলো
Stack Overflow কর্মপ্রবাহ
ভোটদান, গৃহীত উত্তর, খ্যাতি, ব্যাজ এবং ট্যাগগুলি অবদানকারীদের পাবলিক স্ট্যাক ওভারফ্লো-এর মতোই একই পরিচিত প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি প্রদান করে, নতুন দলের সদস্যদের জন্য কোনো শেখার জটিলতা ছাড়াই।
টিমের জন্য স্পেস
প্রশ্ন এবং ব্যবহারকারীদের বিচ্ছিন্ন স্পেসগুলিতে গ্রুপ করুন যাতে ইঞ্জিনিয়ারিং, সাপোর্ট এবং এইচআর তাদের বিষয়বস্তু একে অপরের সাথে মিশে না গিয়ে একটি একক স্কুড ইনস্টল শেয়ার করতে পারে।
বান্ডেলড প্যারা ব্যাকএন্ড
প্যারা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার স্কুল্ডের সাথে স্থাপন করা হয় এবং প্রথম বুটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয়, ফলে প্রমাণীকরণ, অনুসন্ধান এবং স্টোরেজ কোনো আলাদা সেটআপ ছাড়াই কাজ করে।
সামাজিক এবং LDAP লগইন
Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, অথবা ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করুন — আপনার সংস্থা কাস্টম অথ কোড না লিখে যে পরিচয় প্রদানকারী ব্যবহার করে, সেগুলি বেছে নিন।
মার্কডাউন এবং কোড ব্লক
গিটহাব-ফ্লেভারড মার্কডাউন, সিনট্যাক্স-হাইলাইটেড কোড ব্লক, টেবিল, টাস্ক তালিকা এবং ইমোজি সহ, স্কুডকে প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং সমাধান নথিভুক্ত করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলির জন্য একটি স্বাভাবিক পছন্দ করে তোলে।
REST API এবং ওয়েবহুক
একটি OpenAPI 3.0 REST ইন্টারফেস এবং স্বাক্ষরিত ওয়েবহুক আপনাকে রিপোর্টিং স্ক্রিপ্ট করতে, পুরোনো প্রশ্নোত্তর (Q&A) বিষয়বস্তু আমদানি করতে এবং স্কুডকে চ্যাট, জ্যাপিয়ার বা আপনার নিজস্ব অটোমেশনে সংযুক্ত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Scoold রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।