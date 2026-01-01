এক ক্লিকে Krayin CRM ইনস্টল করুন।
লিড, পরিচিতি, পাইপলাইন এবং গ্রাহক সম্পর্ক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালনার জন্য ওপেন-সোর্স লারাভেল সিআরএম।
Krayin CRM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
Krayin CRM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Krayin CRM হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক যা Laravel এবং Vue.js এর উপর নির্মিত। এটি বিক্রয় দলগুলিকে একটি সম্পূর্ণ গ্রাহক জীবনচক্রের ওয়ার্কবেঞ্চ দেয় — লিড ক্যাপচার এবং যোগ্যতা থেকে শুরু করে পাইপলাইন ট্র্যাকিং, কোট জেনারেশন এবং বিক্রয়-পরবর্তী কার্যকলাপ পর্যন্ত — প্রতি-ব্যবহারকারী লাইসেন্সিং বা বিক্রেতা লক-ইন ছাড়াই।
আপনার নিজের VPS-এ Krayin স্ব-হোস্টিং করলে প্রতিটি লিড, যোগাযোগ, ইমেল আদান-প্রদান এবং রাজস্বের পরিসংখ্যান আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে থাকে এবং ডেভেলপারদের Laravel প্যাকেজ, কাস্টম অ্যাট্রিবিউট এবং REST API-এর মাধ্যমে CRM প্রসারিত করতে দেয় যাতে আপনার দল যেভাবে বিক্রি করে তার সাথে মেলে।
Krayin CRM-এর মূল ফিচারগুলো
দৃশ্যমান বিক্রয় পাইপলাইন
কাস্টমাইজযোগ্য কানবান ধাপগুলির মাধ্যমে লিড টেনে আনুন যাতে প্রতিনিধি এবং ম্যানেজাররা সর্বদা এক নজরে ডিলের অবস্থা দেখতে পান।
লিড ম্যানেজমেন্ট
ওয়েব ফর্ম থেকে লিড সংগ্রহ করুন, মালিকদের নিযুক্ত করুন, উৎস দ্বারা স্কোর করুন এবং যোগ্য সম্ভাব্য গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট ও কোটেশনে রূপান্তর করুন।
কাস্টম বৈশিষ্ট্য
কোড স্পর্শ না করে লিড, পরিচিতি, সংস্থা এবং কোটেশনে উপযোগী ক্ষেত্র যোগ করুন, আপনার বিক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে CRM-কে মানানসই করে।
কোট এবং প্রোডাক্ট
কর এবং ডিসকাউন্ট নিয়ম সহ একটি বিল্ট-ইন পণ্য ক্যাটালগ থেকে ব্র্যান্ডেড উদ্ধৃতি তৈরি করুন, তারপর সেগুলিকে ক্লোজড-ওন পর্যন্ত ট্র্যাক করুন।
ইমেইল ও কার্যক্রম
ডিলগুলি সচল রাখতে, ক্যালেন্ডার ভিউ এবং ফলো-আপ রিমাইন্ডার সহ যেকোনো রেকর্ডের বিপরীতে কল, মিটিং এবং ইমেল লগ করুন।
ওয়েব ফর্ম এবং এপিআই
লিড ক্যাপচারের জন্য এম্বেডযোগ্য ওয়েব ফর্ম প্রকাশ করুন এবং আপনার বিদ্যমান মার্কেটিং স্ট্যাকের সাথে ডেটা সিঙ্ক করতে REST API ব্যবহার করুন।
কেন Hostinger-এ Krayin CRM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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