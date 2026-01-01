এক ক্লিকে Nexterm স্থাপন করুন।
SSH, VNC, এবং RDP সংযোগের জন্য ওপেন-সোর্স সার্ভার ব্যবস্থাপনা, যা আপনার ব্রাউজার থেকে সম্পূর্ণরূপে অ্যাক্সেসযোগ্য।
Nexterm-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Nexterm দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
নেক্সটার্ম হল একটি ওপেন-সোর্স সার্ভার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা SSH টার্মিনাল সেশন, VNC ডেস্কটপ এবং RDP সংযোগগুলিকে একটি একক ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ইন্টারফেসে একত্রিত করে। ঐতিহ্যবাহী রিমোট অ্যাক্সেস টুলগুলির বিপরীতে যেগুলির জন্য একটি স্থানীয় ক্লায়েন্ট প্রয়োজন, নেক্সটার্ম আপনার VPS-এ চলে এবং আপনাকে একটি সম্পূর্ণ সংযোগ হাব দেয় যা ব্রাউজার সহ যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
আপনার নিজের VPS-এ নেক্সটার্ম স্ব-হোস্ট করা মানে আপনার সার্ভার শংসাপত্র এবং সেশন ডেটা আপনার পরিকাঠামো ছেড়ে যায় না। অন্তর্নির্মিত SFTP ফাইল ম্যানেজার, সেশন রেকর্ডিং, মনিটরিং এবং সংস্থা ও 2FA-এর জন্য সমর্থন এটিকে একাধিক SSH ক্লায়েন্ট, VNC ভিউয়ার এবং RDP টুলগুলি পরিচালনা করার জন্য একটি ব্যবহারিক প্রতিস্থাপন করে তোলে।
Nexterm-এর মূল ফিচারগুলো
SSH, VNC, এবং RDP
SSH টার্মিনাল, VNC ডেস্কটপ এবং RDP সেশনগুলি একটি একক ব্রাউজার ট্যাব থেকে পরিচালনা করুন — কোনো ডিভাইসে স্থানীয় ক্লায়েন্ট ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই।
SFTP ফাইল ম্যানেজার
একটি আলাদা FTP ক্লায়েন্টের প্রয়োজন ছাড়াই, বিল্ট-ইন SFTP ইন্টারফেসের মাধ্যমে রিমোট সার্ভারে ফাইল ব্রাউজ, আপলোড এবং ডাউনলোড করুন।
সেশন রেকর্ডিং
অডিটিং, টিম রিভিউ, অথবা অতীতের পরিবর্তনগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য টার্মিনাল এবং ডেস্কটপ সেশন রেকর্ড ও রিপ্লে করুন।
টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
আপনার সমস্ত সার্ভারে 2FA এবং OIDC SSO দিয়ে অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করুন, নিশ্চিত করুন যে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যবহারকারীরা সংযোগ খুলতে পারে।
বহু-ব্যবহারকারী সংস্থা
সার্ভার এবং শংসাপত্রগুলিকে সংস্থাগুলিতে ভাগ করুন যাতে দলগুলি অসম্পর্কিত পরিকাঠামো প্রকাশ না করে অ্যাক্সেস ভাগ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Nexterm রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।