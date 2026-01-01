এক ক্লিকে কফান স্থাপন করুন।
দম্পতি এবং পরিবারের জন্য একটি অতি হালকা স্ব-হোস্টেড কেনাকাটার তালিকা অ্যাপ, যা রিয়েল-টাইম সিঙ্ক, অফলাইন মোড এবং PWA ইনস্টল সমর্থন করে।
Koffan-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Koffan দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Koffan হলো দম্পতি, পরিবার এবং শেয়ার করা পরিবারের জন্য তৈরি একটি সেলফ-হোস্টেড শপিং লিস্ট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। এটি ফোন, ট্যাবলেট এবং ডেস্কটপের মধ্যে WebSockets এর মাধ্যমে রিয়েল টাইমে সিঙ্ক হয়, একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসেবে অফলাইনে কাজ করে এবং আপনার নিজস্ব কেনাকাটার ইতিহাস থেকে নেওয়া ফাজি অটো-কমপ্লিট সহ পণ্যগুলিকে কাস্টম সেকশনে সাজায়।
একটি VPS-এ Koffan সেলফ-হোস্ট করলে পরিবারের মুদি তালিকা একটি শপিং SaaS এর পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে। একটি এমবেডেড SQLite ডেটাবেস সহ Go-তে লেখা, এটি প্রায় 2.5 MB RAM এবং 16 MB ডিস্ক ফুটপ্রিন্টে চলে, তেরোটি ভাষার জন্য অনুবাদ সহ আসে, ব্রুট-ফোর্স লগইন সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে এবং অটোমেশন, মাইগ্রেশন এবং ইন্টিগ্রেশনের জন্য একটি ঐচ্ছিক REST API উন্মুক্ত করে।
Koffan-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সিঙ্ক
WebSocket-সমর্থিত লাইভ আপডেট প্রতিটি পরিবারের সদস্যকে একই তালিকায় রাখে যখন আইটেম যোগ করা হয়, চেক করা হয় বা সম্পাদনা করা হয়।
অফলাইন PWA
আপনার ফোনের হোম স্ক্রিনে ইনস্টল করুন এবং কোনো সংযোগ ছাড়াই আইটেম যোগ করতে বা চেক অফ করতে থাকুন — যখন আবার অনলাইন হবেন তখন পরিবর্তনগুলি সিঙ্ক হবে।
একাধিক তালিকা
কাস্টম আইকন সহ প্রতিটি দোকান বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী আলাদা তালিকা তৈরি করুন, এবং দুগ্ধজাত পণ্য, শাকসবজি, বা পরিষ্কারের সামগ্রীর মতো পণ্যের বিভাগগুলি পুনরায় ব্যবহার করুন।
অতি হালকা পদচিহ্ন
Go-তে লেখা একটি SQLite ব্যাকএন্ডে — ডিস্কে প্রায় ১৬ এমবি এবং ২.৫ এমবি র্যাম, এমনকি ক্ষুদ্রতম VPS প্ল্যানের জন্যও আদর্শ।
স্মার্ট অটো-কমপ্লিট
ফাজি সার্চ আপনার অতীতের কেনাকাটার ইতিহাস থেকে পণ্য প্রস্তাব করে এবং মনে রাখে প্রতিটি আইটেম কোন বিভাগে পড়ে।
REST API অ্যাক্সেস
ঐচ্ছিক API টোকেন অটোমেশন, ইন্টিগ্রেশন এবং ইনস্ট্যান্সগুলির মধ্যে তালিকা স্থানান্তরের জন্য প্রোগ্রাম্যাটিক অ্যাক্সেস আনলক করে।
কেন Hostinger-এ Koffan রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।