এক ক্লিকে Checkcle স্থাপন করুন।
পাবলিক স্ট্যাটাস পেজ সহ আপটাইম, অবকাঠামো এবং SSL ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি ওপেন-সোর্স রিয়েল-টাইম মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম।
Checkcle-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Checkcle দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
চেকক্ল একটি ফুল-স্ট্যাক মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা ডেভঅপস দল এবং সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের একটি একক স্ব-হোস্টেড ড্যাশবোর্ড থেকে ওয়েবসাইট, এপিআই, সার্ভার এবং এসএসএল সার্টিফিকেটের উপর একত্রিত দৃশ্যমানতা প্রদান করে। এটি এইচটিটিপি, টিসিপি, ডিএনএস এবং পিং এন্ডপয়েন্টগুলি লিনাক্স এবং উইন্ডোজ সার্ভার মেট্রিক্স — সিপিইউ, র্যাম, ডিস্ক এবং নেটওয়ার্ক — সবকিছুর রিয়েল টাইমে নিরীক্ষণ করে।
সাস মনিটরিং টুলসের বিপরীতে যা প্রতি মনিটর বা প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য চার্জ করে, আপনার নিজের ভিপিএস-এ চেকক্ল স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল সীমাহীন মনিটর, সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা এবং কোনো পুনরাবৃত্ত ফি নেই। টেলিগ্রাম, স্ল্যাক, ডিসকর্ড, ইমেল এবং ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে পাবলিক স্ট্যাটাস পেজ এবং বহু-চ্যানেল অ্যালার্টিং ঘটনা ঘটলে আপনার দল এবং ব্যবহারকারীদের অবহিত রাখে।
Checkcle-এর মূল ফিচারগুলো
আপটাইম মনিটরিং
কনফিগারযোগ্য ব্যবধান, প্রতিক্রিয়া সময় ট্র্যাকিং এবং তাৎক্ষণিক ডাউন সতর্কতা সহ HTTP, TCP, DNS, এবং পিং এন্ডপয়েন্টগুলি নিরীক্ষণ করুন।
সার্ভার অবকাঠামো মেট্রিক্স
একটি হালকা ওজনের এক-লাইন এজেন্ট ইনস্টলেশনের মাধ্যমে লিনাক্স এবং উইন্ডোজ সার্ভারে CPU, RAM, ডিস্ক এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার ট্র্যাক করুন।
SSL এবং ডোমেইন ট্র্যাকিং
SSL সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং ডোমেইন স্ট্যাটাস নিরীক্ষণ করুন যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ বা ভুলভাবে কনফিগার করা সার্টিফিকেট থেকে অপ্রত্যাশিত বিভ্রাট রোধ করা যায়।
পাবলিক স্ট্যাটাস পেজ
কাস্টমাইজযোগ্য পাবলিক-ফেসিং স্ট্যাটাস পেজের মাধ্যমে ব্যবহারকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে লাইভ অপারেশনাল স্ট্যাটাস শেয়ার করুন।
মাল্টি-চ্যানেল অ্যালার্টিং
কাস্টমাইজযোগ্য সতর্কতা টেমপ্লেট সহ টেলিগ্রাম, স্ল্যাক, ডিসকর্ড, ইমেল এবং ম্যাট্রিক্সে ঘটনার বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
কেন Hostinger-এ Checkcle রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।