এক ক্লিকে Cockpit CMS স্থাপন করুন।
ডেভেলপারদের জন্য হালকা ওজনের এপিআই-ফার্স্ট হেডলেস সিএমএস, যাদের মনোলিথিক সিএমএস-এর অতিরিক্ত ঝামেলা ছাড়াই নমনীয় কন্টেন্ট মডেলিং প্রয়োজন।
Cockpit CMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cockpit CMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ককপিট একটি আধুনিক হেডলেস কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা ডেভেলপার ওয়ার্কফ্লোর জন্য তৈরি। এটি কন্টেন্ট টাইপ, কালেকশন এবং সিঙ্গেলটন সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি পরিষ্কার, স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস সরবরাহ করে, তারপর প্রতিটি কন্টেন্ট মডেলের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে RESTful এবং GraphQL API তৈরি করে — কোনো কাস্টম API কোডের প্রয়োজন নেই। এর হালকা পদচিহ্ন মানে ঐতিহ্যবাহী CMS প্ল্যাটফর্মগুলির তুলনায় দ্রুত স্থাপন এবং কম সম্পদ খরচ।
আপনার VPS-এ ককপিট স্ব-হোস্টিং করলে সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু, ব্যবহারকারীর ডেটা এবং API টোকেন আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোর মধ্যে থাকে। আপনি API রেট সীমা, প্রমাণীকরণ এবং স্টোরেজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন, যখন React, Vue, Angular, মোবাইল অ্যাপস, অথবা Next.js এবং Gatsby-এর মতো স্ট্যাটিক সাইট জেনারেটর সহ যেকোনো ফ্রন্ট-এন্ড ফ্রেমওয়ার্কে বিষয়বস্তু সরবরাহ করেন।
Cockpit CMS-এর মূল ফিচারগুলো
API-প্রথম কন্টেন্ট ডেলিভারি
প্রতিটি কন্টেন্ট সংগ্রহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে REST এবং GraphQL এন্ডপয়েন্ট পায়, যা যেকোনো ফ্রন্ট-এন্ড বা মোবাইল অ্যাপকে সরবরাহ করতে প্রস্তুত।
নমনীয় কন্টেন্ট মডেলিং
স্কিমা মাইগ্রেশন না লিখে কাস্টম ফিল্ডের ধরন, নেস্টেড কাঠামো এবং বিষয়বস্তুর সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত করুন।
বহু-ভাষা সমর্থন
অতিরিক্ত প্লাগইন বা বাহ্যিক অনুবাদ পরিষেবা ছাড়াই আন্তর্জাতিক সাইটগুলির জন্য স্থানীয়কৃত বিষয়বস্তু স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করুন।
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি
সম্পাদক, অবদানকারী এবং API ক্লায়েন্টদের জন্য সুনির্দিষ্ট অ্যাক্সেস স্তর নির্ধারণ করুন, যাতে প্রতিটি ভূমিকা কেবল তার নির্দিষ্ট কাজই করতে পারে।
Webhook একীকরণ
কনফিগারযোগ্য ওয়েবহুক এন্ডপয়েন্ট ব্যবহার করে বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সাথে স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো এবং ক্যাশে অবৈধকরণ ট্রিগার করুন।
কেন Hostinger-এ Cockpit CMS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।