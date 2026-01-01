এক ক্লিকে ইনস্টলেশন-এর মাধ্যমে MaxKB স্থাপন করুন।
আপনার ডকুমেন্ট এবং ডেটা সোর্স থেকে AI নলেজ বেস এজেন্ট তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স RAG প্ল্যাটফর্ম।
MaxKB-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MaxKB দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MaxKB হল একটি ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা রিট্রিভাল-অগমেন্টেড জেনারেশন (RAG) দ্বারা চালিত এন্টারপ্রাইজ এআই নলেজ বেস এজেন্ট তৈরির জন্য। এটি পিডিএফ, ওয়ার্ড, এক্সেল, মার্কডাউন এবং এইচটিএমএলকে ভেক্টর এম্বেডিংয়ে প্রক্রিয়া করে এবং সেগুলিকে আপনার পছন্দের LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, অথবা একটি স্থানীয় মডেলের সাথে সংযুক্ত করে। একটি ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো ইঞ্জিন দলগুলিকে কোড না লিখেই বুদ্ধিমান প্রশ্নোত্তর এজেন্ট স্থাপন করতে দেয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ MaxKB স্ব-হোস্ট করা মালিকানাধীন নথি, গ্রাহক ইন্টারঅ্যাকশন এবং ব্যবসার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে, প্রতি-কোয়েরি ক্লাউড খরচ দূর করে এবং মডেল নির্বাচন ও ডেটা গোপনীয়তার উপর আপনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়।
MaxKB-এর মূল ফিচারগুলো
RAG-চালিত প্রশ্ন ও উত্তর
নথিগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেক্টর এম্বেডিংয়ে প্রক্রিয়া করে জটিল প্রশ্নের সঠিক, উৎস-ভিত্তিক উত্তর প্রদান করে।
মাল্টি-ফরম্যাট ইনজেশন
পিডিএফ, ওয়ার্ড, এক্সেল, মার্কডাউন, এইচটিএমএল এবং প্লেইন টেক্সট আমদানি করে — সাথে ওয়েব ক্রলিং অনলাইন কন্টেন্ট থেকে নলেজ বেস তৈরি করতে।
মডেলের নমনীয়তা
OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, এবং স্থানীয়ভাবে হোস্ট করা মডেলগুলির সাথে কাজ করে যাতে আপনি খরচ এবং গোপনীয়তার জন্য সেরাটি বেছে নিতে পারেন।
ভিজ্যুয়াল ওয়ার্কফ্লো ইঞ্জিন
কোড না লিখে বহু-ধাপের এআই প্রক্রিয়া পরিচালনা করুন এবং এজেন্টদের গ্রাহক পরিষেবা বা এইচআর সিস্টেমে একত্রিত করুন।
এপিআই ইন্টিগ্রেশন
সম্পূর্ণ REST API এবং এম্বেড স্নিপেট যেকোনো বিদ্যমান ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশনে এআই এজেন্ট যোগ করা সহজ করে তোলে।
কেন Hostinger-এ MaxKB রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।