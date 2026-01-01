এক ক্লিকে প্যাংগোলিন নিউট স্থাপন করুন।
Pangolin রিমোট অ্যাক্সেস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পরিষেবাগুলিকে নিরাপদে উন্মুক্ত করার জন্য ইউজারস্পেস WireGuard টানেল ক্লায়েন্ট।
Pangolin Newt-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Pangolin Newt দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Pangolin Newt হলো একটি সম্পূর্ণ ইউজারস্পেস WireGuard টানেল ক্লায়েন্ট এবং TCP/UDP প্রক্সি, যা Pangolin আইডেন্টিটি-অ্যাওয়ার অ্যাক্সেস প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কার্নেল মডিউল বা উচ্চতর প্রিভিলেজ ছাড়াই কাজ করে, Newt Pangolin এক্সিট নোডগুলিতে এনক্রিপ্টেড টানেল স্থাপন করে এবং অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাফিক নিরাপদে রাউটিং করার জন্য স্থানীয় প্রক্সি সরবরাহ করে।
আপনার সার্ভিসগুলির পাশাপাশি আপনার VPS-এ Newt ডিপ্লয় করলে আপনি যেকোনো জায়গা থেকে প্রাইভেট রিসোর্সগুলিতে জিরো-ট্রাস্ট রিমোট অ্যাক্সেস পাবেন, যেখানে অ্যাক্সেস Pangolin-এর আইডেন্টিটি-ভিত্তিক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় — কোনো পাবলিক আইপি এক্সপোজার বা ঐতিহ্যবাহী VPN ওভারহেডের প্রয়োজন নেই।
Pangolin Newt-এর মূল ফিচারগুলো
ইউজারস্পেস ওয়্যারগার্ড
এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারকারী স্পেসে চলে, কোনো কার্নেল মডিউল বা উচ্চতর সুবিধা ছাড়াই, যা এটিকে কন্টেইনারাইজড পরিবেশে স্থাপন করা নিরাপদ এবং সহজ করে তোলে।
জিরো ট্রাস্ট অ্যাক্সেস
প্রতিটি রিসোর্সে অ্যাক্সেস প্যাঙ্গোলিন আইডেন্টিটি নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র প্রমাণীকৃত এবং অনুমোদিত ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগত পরিষেবাগুলিতে পৌঁছাতে পারে।
অন্তর্নির্মিত টিসিপি/ইউডিপি প্রক্সি
একটি টানেল ম্যানেজার এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রক্সি উভয় হিসাবে কাজ করে, একটি একক এনক্রিপ্ট করা ওয়্যারগার্ড সংযোগের মাধ্যমে একাধিক পরিষেবার জন্য ট্র্যাফিক রাউট করে।
স্বয়ংক্রিয় টানেল ব্যবস্থাপনা
প্যাংগোলিন কন্ট্রোল প্লেনের সাথে একটি স্থায়ী ওয়েবসকেট সংযোগ বজায় রাখে যাতে নেটওয়ার্ক বিঘ্নের পর টানেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
NAT Traversal সাপোর্ট
ফায়ারওয়াল এবং সীমাবদ্ধ নেটওয়ার্কের আড়াল থেকে নির্ভরযোগ্যভাবে সংযোগ স্থাপন করে, ম্যানুয়াল পোর্ট ফরওয়ার্ডিং বা আপনার নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Pangolin Newt রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।