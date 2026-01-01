এক ক্লিকে Raneto স্থাপন করুন।
Node.js-এর জন্য মার্কডাউন-চালিত নলেজ বেস উইকি — একটি পরিষ্কার ব্রাউজার রিডার এবং এডিটর সহ ফাইল-ভিত্তিক কন্টেন্ট।
Raneto-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Raneto দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রানেটো হল Node.js-এর উপর নির্মিত একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স নলেজ বেস যা মার্কডাউন ফাইলগুলির একটি ফোল্ডারকে একটি পরিষ্কার, অনুসন্ধানযোগ্য ডকুমেন্টেশন সাইটে পরিণত করে। এখানে কোনো ডেটাবেস পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই — বিষয়বস্তু আপনার নিয়ন্ত্রিত একটি ডিরেক্টরিতে সাধারণ
.md ফাইল হিসাবে থাকে, যা সংস্করণ, ব্যাকআপ এবং আপনার পছন্দের এডিটর দিয়ে লেখা সহজ করে তোলে। অন্তর্ভুক্ত ওয়েব এডিটর অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীদের জন্য ইন-ব্রাউজার সম্পাদনা পরিচালনা করে, যখন ডেভেলপাররা তাদের পছন্দের মার্কডাউন টুলে সরাসরি লিখতে পারে এবং গিটকে ইতিহাস পরিচালনা করতে দিতে পারে।
একটি VPS-এ রানেটো স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি ব্যক্তিগত নলেজ বেস দেয় যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিজের মালিকানাধীন, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই, কোনো প্রতি-সিট ফি নেই এবং বিষয়বস্তু একটি মালিকানাধীন ডেটাবেসের পরিবর্তে পোর্টেবল ফাইল হিসাবে থাকে।
Raneto-এর মূল ফিচারগুলো
ফাইল-ভিত্তিক বিষয়বস্তু
নিবন্ধগুলি একটি কন্টেন্ট ডিরেক্টরিতে সাধারণ মার্কডাউন ফাইল — গিট দিয়ে সংস্করণ করুন, rsync দিয়ে ব্যাক আপ করুন, আপনার পছন্দের যেকোনো টুল দিয়ে সম্পাদনা করুন।
ইন-ব্রাউজার এডিটর
বিল্ট-ইন এডিটর অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীদের ফাইলসিস্টেম স্পর্শ না করে বা গিট না চালিয়ে সরাসরি ব্রাউজার থেকে পৃষ্ঠাগুলি আপডেট করতে দেয়।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
প্রতিটি পৃষ্ঠা জুড়ে দ্রুত ইন-মেমরি অনুসন্ধান পাঠকদের ডকুমেন্টেশন সাইট না ছেড়েই অবিলম্বে বিষয়বস্তু খুঁজে পেতে দেয়।
ক্যাটাগরি শ্রেণিবিন্যাস
ফোল্ডার কাঠামো নেভিগেশন ট্রি হয়ে যায়, প্রতি-ফোল্ডার মেটাডেটার মাধ্যমে কাস্টম সাজানোর ক্রম সহ যাতে আপনার IA আপনার বিষয়বস্তুকে প্রতিফলিত করে।
থিমযোগ্য বিন্যাস
আপনার ব্র্যান্ডের সাথে মানানসই ডিফল্ট থিম অদলবদল করুন বা প্রসারিত করুন — Raneto থিমগুলি হল সাধারণ HTML, CSS, এবং JS বান্ডেল।
কেন Hostinger-এ Raneto রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।