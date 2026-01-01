এক ক্লিকে Kaneo স্থাপন করুন।
সরলতার জন্য তৈরি ওপেন-সোর্স প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল, কানবান বোর্ড, টাস্ক ট্র্যাকিং এবং গিটহাব ইন্টিগ্রেশন সহ।
Kaneo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kaneo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kaneo হল একটি স্ব-হোস্টেড প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্লিকেশন যা অপ্রয়োজনীয় জটিলতা ছাড়াই দলগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণের উপর মনোযোগ দেয়। এটি প্রকল্প, কাজ এবং কানবান বোর্ডের মাধ্যমে কাজ সংগঠিত করে, WebSocket সংযোগের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম সহযোগিতার সাথে যাতে দলের সদস্যরা পৃষ্ঠা রিফ্রেশ না করেই আপডেট দেখতে পায়।
এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামগুলির বিপরীতে যা খুব কম ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যগুলির স্তর যুক্ত করে, Kaneo একটি ন্যূনতম ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি GitHub রিপোজিটরিগুলির সাথে একত্রিত হয় যাতে কোড পরিবর্তনগুলিকে প্রকল্পের কাজগুলির সাথে লিঙ্ক করা যায়, এবং GitHub OAuth সমর্থন করে যাতে দলগুলি বিদ্যমান ডেভেলপার অ্যাকাউন্টগুলির সাথে প্রমাণীকরণ করতে পারে। সমস্ত প্রকল্পের ডেটা আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে একটি PostgreSQL ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়।
Kaneo-এর মূল ফিচারগুলো
কানবান কার্য বোর্ড
প্রকল্পের কাজকে ওয়ার্কফ্লো কলাম জুড়ে চলমান টাস্ক কার্ড হিসাবে কল্পনা করুন, যা পুরো দলকে কী চলছে এবং কী সম্পন্ন হয়েছে তার একটি সম্মিলিত ধারণা দেয়।
GitHub একীকরণ
গিটহাব রিপোজিটরিগুলিকে প্রোজেক্টের সাথে সংযুক্ত করুন এবং টুলগুলির মধ্যে স্যুইচ না করে সরাসরি প্রোজেক্ট টাইমলাইনে কোড কার্যকলাপ সিঙ্ক করুন।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
WebSocket সংযোগগুলি তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত সক্রিয় দলের সদস্যদের কাছে বোর্ড আপডেটগুলি পাঠায়, যাতে বোর্ড সর্বদা ম্যানুয়াল রিফ্রেশ ছাড়াই বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত করে।
GitHub OAuth লগইন
দলের সদস্যরা তাদের বিদ্যমান GitHub অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করে, যা প্রকল্প টুলের জন্য একটি পৃথক সেট শংসাপত্র পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
নকশায় ন্যূনতম
কানেও শুধুমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করে যা দলগুলি আসলে ব্যবহার করে — প্রকল্প, কাজ এবং বোর্ড — এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড বিকল্পগুলির কনফিগারেশন ওভারহেড ছাড়াই।
কেন Hostinger-এ Kaneo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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