এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে কারাওকে ইটারনাল স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড কারাওকে পার্টি প্ল্যাটফর্ম যেখানে অতিথিরা QR কোড ব্যবহার করে তাদের মোবাইল ব্রাউজার থেকে গান সারিবদ্ধ করে।
Karaoke Eternal-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Karaoke Eternal দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কারাওকে ইটারনাল হল একটি সম্পূর্ণ স্ব-হোস্টেড কারাওকে পার্টি প্ল্যাটফর্ম যা যেকোনো স্ক্রিনকে কারাওকে ডিসপ্লেতে পরিণত করে। অতিথিরা একটি QR কোড স্ক্যান করে একটি রুমে যোগ দিতে পারে এবং তাদের মোবাইল ব্রাউজার থেকে সরাসরি গান সারিভুক্ত করতে পারে — কোনো অ্যাপ ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই। হোস্ট যেকোনো ব্রাউজার থেকে প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ করে, যখন একাধিক স্বাধীন রুম আপনাকে আলাদা সারি সহ একযোগে সেশন চালাতে দেয়।
সমর্থিত ফরম্যাটগুলির মধ্যে রয়েছে CDG লিরিক্স সহ MP3+G ট্র্যাক, জিপ করা MP3+G, MP4 কারাওকে ভিডিও, এবং লিরিক্সবিহীন ট্র্যাকগুলির জন্য WebGL ভিজ্যুয়ালাইজেশন। মিডিয়া এবং সেটিংস একটি এমবেডেড SQLite ডেটাবেসে সংরক্ষিত থাকে, যার জন্য কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস পরিষেবার প্রয়োজন হয় না। ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে প্রথম অ্যাক্সেসেই প্রাথমিক অ্যাডমিন সেটআপ সম্পন্ন হয়। আপনার VPS-এ স্ব-হোস্টিং আপনার কারাওকে লাইব্রেরিকে ব্যক্তিগত রাখে এবং যখনই একটি পার্টি শুরু হয় তখনই এটি সর্বদা উপলব্ধ থাকে।
Karaoke Eternal-এর মূল ফিচারগুলো
মোবাইল গান সারিবদ্ধকরণ
অতিথিরা একটি QR কোড স্ক্যান করে এবং সরাসরি তাদের মোবাইল ব্রাউজার থেকে গান সারিবদ্ধ করে — কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করার বা অ্যাকাউন্ট তৈরি করার প্রয়োজন নেই।
একাধিক পার্টি রুম
স্বাধীন কক্ষগুলিতে একই সাথে কারাওকে সেশন পরিচালনা করুন, প্রতিটি নিজস্ব সারি এবং প্লেয়ার সহ, যা বড় স্থান বা ইভেন্টের জন্য আদর্শ।
CDG এবং ভিডিও সমর্থন
CDG-সিঙ্ক্রোনাইজড MP3+G ট্র্যাক, MP4 কারাওকে ভিডিও এবং লিরিক্স ওভারলে ছাড়া ট্র্যাকগুলির জন্য WebGL ভিজ্যুয়ালাইজেশন চালান।
লাইভ সারি আপডেট
হোস্ট এবং অতিথিরা একই রুমের সাথে সংযুক্ত সমস্ত ডিভাইসে রিয়েল টাইমে লাইভ কিউ আপডেট দেখতে পান।
অ্যাপ লাগবে না
সম্পূর্ণ কারাওকে অভিজ্ঞতা ব্রাউজারেই চলে — অতিথিরা গান সারিবদ্ধ করে এবং হোস্টরা কিছু ইনস্টল না করেই প্লেব্যাক পরিচালনা করে।
কেন Hostinger-এ Karaoke Eternal রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।