এক ক্লিকেই অমনিরাউট ডিপ্লয় করুন।
একটি স্ব-হোস্টেড এআই গেটওয়ে যা স্মার্ট ফলব্যাক এবং টোকেন কম্প্রেশন সহ একটি ওপেনএআই-কম্প্যাটিবল এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে যেকোনো এলএলএম-কে রুট করে।
OmniRoute-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OmniRoute দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OmniRoute হল একটি স্ব-হোস্টেড এআই গেটওয়ে যা একটি একক OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের পিছনে 230টিরও বেশি মডেল প্রদানকারীকে একত্রিত করে। একটি URL-এ Claude Code, Codex, Cursor, Cline, অথবা Copilot-কে নির্দেশ করুন এবং OmniRoute প্রতিটি অনুরোধকে সেরা উপলব্ধ মডেলে রুট করে — যার মধ্যে রয়েছে ডজনখানেক বিনামূল্যে Claude, GPT, এবং Gemini স্তর — যখন কোনো প্রদানকারী ব্যর্থ হয় বা সীমা অতিক্রম করে তখন স্বয়ংক্রিয় ফলব্যাক সহ।
এর স্ট্যাকড RTK এবং Caveman কম্প্রেশন অনুরোধ আপনার সার্ভার ছাড়ার আগে 15–95% টোকেন ছাঁটাই করে, খরচ এবং লেটেন্সি কমিয়ে, যখন MCP, A2A, এবং মাল্টিমোডাল API গুলি উন্নত ওয়ার্কফ্লো সচল রাখে। আপনার নিজের VPS-এ OmniRoute চালানো মানে আপনার API কী, রাউটিং নিয়ম এবং ব্যবহারের ডেটা একটি হোস্টেড প্রক্সির পরিবর্তে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
OmniRoute-এর মূল ফিচারগুলো
একটি সমন্বিত এন্ডপয়েন্ট
একটি একক OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ API উন্মুক্ত করুন এবং প্রতি-টুল সেটআপ ছাড়াই Claude Code, Codex, Cursor, Cline, অথবা Copilot সংযুক্ত করুন।
231+ প্রদানকারী
২৩১টিরও বেশি মডেল প্রদানকারীর মধ্যে অনুরোধগুলি রুট করুন, যার মধ্যে ৫০টিরও বেশি বিনামূল্যে ক্লাউড, জিপিটি এবং জেমিনি স্তর রয়েছে।
স্মার্ট অটো-ফলব্যাক
যখন একটি প্রদানকারী ব্যর্থ হয়, রেট-লিমিট করে, অথবা একটি ত্রুটি ফেরত দেয়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য একটি প্রদানকারীর মাধ্যমে পুনরায় চেষ্টা করুন, যাতে আপনার এজেন্টরা সচল থাকে।
টোকেন সংকোচন
স্ট্যাকড আরটিকে এবং কেভম্যান কম্প্রেশন প্রতি অনুরোধে ১৫–৯৫% টোকেন কমিয়ে খরচ কমায় এবং প্রতিক্রিয়ার গতি বাড়ায়।
MCP এবং মাল্টিমোডাল
অন্তর্নির্মিত MCP, A2A, এবং মাল্টিমোডাল API গুলি আপনাকে OmniRoute কে এজেন্ট টুলিং এবং ছবি বা অডিও ওয়ার্কফ্লোতে সংযুক্ত করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ OmniRoute রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।