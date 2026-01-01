এক ক্লিকে DOMjudge ইনস্টলেশন।
ওপেন-সোর্স স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা বিচারক যা ICPC-শৈলীর প্রতিযোগিতার জন্য জমা, স্কোরবোর্ড এবং দল ব্যবস্থাপনা সহ ব্যবহৃত হয়।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DOMjudge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DOMjudge হল একটি পরিপক্ক ওপেন-সোর্স স্বয়ংক্রিয় জাজ সিস্টেম যা ICPC স্টাইলে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি আঞ্চলিক এবং বিশ্ব-ফাইনাল ICPC ইভেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামিং কোর্স এবং অনলাইন প্রতিযোগিতাগুলিকে শক্তি যোগায়, প্রতিযোগীদের সমাধান জমা দেওয়ার জন্য একটি ওয়েব ইন্টারফেস এবং বিচারক ও প্রশাসকদের সমস্যা, ভাষা, দল এবং লাইভ স্কোরবোর্ড পরিচালনা করার সুবিধা প্রদান করে।
আপনার নিজের VPS-এ DOMjudge সেলফ-হোস্টিং করলে প্রতিটি সাবমিশন, টেস্ট কেস এবং জাজিং ফলাফল আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে, কোনো প্রতিযোগী প্রতি ফি এবং কোনো হোস্টেড পরিষেবা দ্বারা আরোপিত আপলোড সীমা ছাড়াই। সার্ভারটি প্রতিযোগিতা, সমস্যা এবং দল কনফিগার করার জন্য নিজেই সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী, যখন কম্পাইল করা ভাষার জাজিং আলাদা স্যান্ডবক্সড জাজহোস্ট ওয়ার্কারদের দ্বারা সম্পাদিত হয় যা আপনি পরে সংযুক্ত করতে পারেন।
DOMjudge-এর মূল ফিচারগুলো
ICPC-শৈলীর বিচার
ICPC ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত নিয়মাবলী বাস্তবায়ন করে, যার মধ্যে রয়েছে পেনাল্টি সময়, স্কোরবোর্ড ফ্রিজ করা এবং ভুল উত্তর, সময়সীমা ও রান এরর-এর মতো রায় বিভাগ।
লাইভ স্কোরবোর্ড
পাবলিক এবং জুরি স্কোরবোর্ড জমা পড়ার সাথে সাথে রিয়েল টাইমে আপডেট হয়, নাটকীয় সমাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতার শেষের দিকে কনফিগারযোগ্য ফ্রিজিং সহ।
দল ও প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপনা
একাধিক সমান্তরাল ইভেন্ট জুড়ে প্রতিযোগিতা, দল, ব্যবহারকারী, অধিভুক্তি, সমস্যা, ভাষা এবং স্পষ্টীকরণ পরিচালনার জন্য অ্যাডমিন ওয়েব ইউআই।
স্যান্ডবক্সড বিচারক হোস্ট
আলাদাভাবে স্থাপনযোগ্য জাজহোস্ট কর্মীরা কঠোর CPU, মেমরি এবং ডিস্ক সীমা সহ বিচ্ছিন্ন cgroup-ভিত্তিক স্যান্ডবক্সে জমা দেওয়া কোড কম্পাইল ও রান করে।
REST API এবং CLP
একটি নথিভুক্ত REST API এবং Contest API স্পেসিফিকেশনের সাথে ইন্টিগ্রেশন আপনাকে বাহ্যিক স্কোরবোর্ড, রিজলভার টুলস এবং ICPC টুলস ইকোসিস্টেম সংযোগ করতে দেয়।
বহু-ভাষা সমর্থন
C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, এবং আরও অনেক ভাষার জন্য বিচার সমর্থন সহ আসে, প্রতিটি ভাষার জন্য সম্পূর্ণ কম্পাইল এবং রান কনফিগারেশন সহ।
কেন Hostinger-এ DOMjudge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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