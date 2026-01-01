এক ক্লিকে ErsatzTV স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড আইপিটিভি সার্ভার যা একটি ব্যক্তিগত মিডিয়া লাইব্রেরিকে ইলেকট্রনিক প্রোগ্রাম গাইড সহ কাস্টম ২৪/৭ লাইভ টিভি চ্যানেলে পরিণত করে।
ErsatzTV-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ErsatzTV দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ErsatzTV হল একটি ওপেন-সোর্স স্ব-হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম যা একটি ব্যক্তিগত মিডিয়া লাইব্রেরিকে — Plex, Jellyfin, Emby, অথবা স্থানীয় ফাইল — লাইভ, কাস্টম-শিডিউল করা টিভি চ্যানেলে রূপান্তরিত করে একটি বাস্তব ইলেকট্রনিক প্রোগ্রাম গাইড সহ। চ্যানেলগুলি M3U/HLS প্লেলিস্ট হিসাবে স্ট্রিম হয় যা যেকোনো IPTV-সচেতন ক্লায়েন্ট টিউন করতে পারে: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, স্মার্ট টিভি, সেট-টপ বক্স এবং মোবাইল অ্যাপস।
আপনার নিজের VPS-এ ErsatzTV স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি ব্যক্তিগত ক্লাসিক-কেবল প্রতিস্থাপন দেয় যা সম্পূর্ণরূপে আপনার মালিকানাধীন মিডিয়া থেকে তৈরি, কোনো স্ট্রিমিং পরিষেবাতে সাবস্ক্রাইব না করে বা বিজ্ঞাপন দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়ে। থিমযুক্ত ম্যারাথন, নিউজ-স্টাইল রোটেশন, মিউজিক-ভিডিও চ্যানেল, অথবা বাচ্চাদের প্রোগ্রামিং ব্লক শিডিউল করুন, তারপর IPTV সমর্থন করে এমন যেকোনো ডিভাইসে সেগুলি দেখুন।
ErsatzTV-এর মূল ফিচারগুলো
কাস্টম ২৪/৭ চ্যানেল
সংগ্রহ, প্লেলিস্ট এবং সময়সূচী নিয়ম একত্রিত করে সার্বক্ষণিক স্ট্রিমে যেকোনো সংখ্যক লাইভ চ্যানেল তৈরি করুন।
IPTV এবং EPG আউটপুট
চ্যানেলগুলিকে M3U প্লেলিস্ট হিসাবে একটি সম্পূর্ণ XMLTV ইলেকট্রনিক প্রোগ্রাম গাইড সহ প্রকাশ করুন যাতে যেকোনো IPTV ক্লায়েন্ট কেবলের মতো টিউন করতে পারে।
প্লেক্স / জেলিফিন / এমবি
সরাসরি বিদ্যমান মিডিয়া-সার্ভার লাইব্রেরিতে প্লাগ করুন অথবা স্থানীয় ফোল্ডার স্ক্যান করুন যাতে একই মিডিয়া VOD অ্যাপস এবং আপনার টিভি চ্যানেলগুলিকে শক্তি যোগায়।
হার্ডওয়্যার ট্রান্সকোডিং
লাইভ স্ট্রিম পরিবেশন করার সময় CPU ব্যবহার সহনীয় রাখতে ঐচ্ছিক NVENC, QSV, VAAPI, AMF, এবং VideoToolbox ত্বরণ।
জলছাপ এবং বাম্পার
চ্যানেলের ওয়াটারমার্ক ওভারলে করুন, বাম্পার এবং ইন্ট্রো যোগ করুন, এবং একটি বাস্তব চ্যানেলের অনুভূতি পেতে কাস্টম ইন্টারস্টিশিয়াল ব্যবহার করে প্রোগ্রামিংয়ে বিরতি দিন।
মিউজিক ভিডিও চ্যানেল
মিউজিক ভিডিও এবং অডিও কালানুক্রমিক বা থিমযুক্ত চ্যানেলে মিক্স করুন, কভার-আর্ট ডিসপ্লে এবং মেটাডেটা-চালিত সময়সূচী সহ।
কেন Hostinger-এ ErsatzTV রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।