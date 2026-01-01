এক ক্লিকে Lidarr ইনস্টলেশন।
স্বয়ংক্রিয় সঙ্গীত সংগ্রহ ব্যবস্থাপক যা শিল্পীদের ডিস্কোগ্রাফি নিরীক্ষণ করে এবং MusicBrainz মেটাডেটা সহ ডাউনলোডগুলি সংগঠিত করে।
Lidarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Lidarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Lidarr হলো একটি স্বয়ংক্রিয় মিউজিক লাইব্রেরি ম্যানেজার যা প্রমাণিত arr ফ্রেমওয়ার্কের উপর নির্মিত। এটি শিল্পীর ডিস্কোগ্রাফি ট্র্যাক করে, নতুন অ্যালবাম রিলিজের জন্য RSS ফিড মনিটর করে, আপনার পছন্দের ক্লায়েন্টের মাধ্যমে ডাউনলোড ট্রিগার করে এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে ট্যাগ করা ও কাঠামোগত ফোল্ডারে সংগঠিত করে — সবই ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই।
একটি VPS-এ Lidarr চালালে এটি 24/7 সক্রিয় থাকে, যা নিশ্চিত করে যে আপনার বাড়ির মেশিন বন্ধ থাকলেও নতুন রিলিজগুলো প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই ক্যাপচার করা হয়। এটি qBittorrent, SABnzbd, NZBGet এবং অন্যান্য ডাউনলোড ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টিগ্রেট করে, এবং প্রতিটি সংগ্রহের পর আপনার মিউজিক সার্ভার লাইব্রেরি রিফ্রেশ করতে Plex, Jellyfin, এবং Emby-এর সাথে সংযুক্ত হয়।
Lidarr-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় রিলিজ মনিটরিং
যেকোনো শিল্পীকে ট্র্যাক করুন এবং আপনার কনফিগার করা ইনডেক্সারে নতুন অ্যালবাম, সিঙ্গেল এবং ইপিগুলি প্রদর্শিত হওয়ার সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করুন।
প্রোফাইলের মানোন্নয়ন
পছন্দের অডিও ফরম্যাট সংজ্ঞায়িত করুন এবং লিডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিম্ন-মানের ফাইলগুলিকে FLAC বা উচ্চ-বিটরেট সংস্করণগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করবে যখন সেগুলি উপলব্ধ হবে।
MusicBrainz মেটাডেটা
আপনার লাইব্রেরিকে MusicBrainz থেকে প্রাপ্ত সঠিক শিল্পী নাম, অ্যালবাম আর্ট, প্রকাশের তারিখ এবং ট্র্যাক তালিকা দিয়ে সমৃদ্ধ করুন।
মিডিয়া সার্ভার সমন্বয়
ডাউনলোড সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্লেক্স, জেলিফিন, অথবা এমবি লাইব্রেরি স্ক্যান স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করুন যাতে নতুন সঙ্গীত তাৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শিত হয়।
ডিস্কোগ্রাফি ব্যবস্থাপনা
সম্পূর্ণ শিল্পীর ক্যাটালগ দেখুন, পছন্দের অ্যালবাম চিহ্নিত করুন এবং কোন রিলিজগুলি অনুপস্থিত বা গুণগত মান আপগ্রেডের প্রয়োজন তা একটি ড্যাশবোর্ড থেকে ট্র্যাক করুন।
কেন Hostinger-এ Lidarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।