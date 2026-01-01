এক ক্লিকে Lowcoder স্থাপন করুন।
ইন্টারনাল অ্যাপস, ড্যাশবোর্ড ও অ্যাডমিন প্যানেল তৈরি করার জন্য ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম, ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ও রিয়েল ডেটা কানেক্টর সহ।
Lowcoder-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Lowcoder দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
লোকোডার হল একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপার এবং অপারেশনস টিমকে ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ বিল্ডার ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ টুলস, অ্যাডমিন প্যানেল এবং গ্রাহক পোর্টাল তৈরি করতে দেয়। ৫০টিরও বেশি কম্পোনেন্ট, ডেটাবেস এবং REST API-এর জন্য নেটিভ কানেক্টর, এবং ব্যবসায়িক যুক্তির জন্য সম্পূর্ণ জাভাস্ক্রিপ্ট সমর্থন সহ, টিমগুলি স্ক্র্যাচ থেকে একটি ফ্রন্টএন্ড পুনর্নির্মাণ না করেই কয়েক সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কার্যকরী অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ লোকোডার স্ব-হোস্ট করা অ্যাপ্লিকেশন লজিক, ডেটা সোর্স ক্রেডেনশিয়াল এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীর ডেটা আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে। এখানে কোনো প্রতি-সিট ফি নেই, কোনো ব্যবহারের সীমা নেই এবং আপনার ব্যবসা প্রতিদিন যে ওয়ার্কফ্লোগুলির উপর নির্ভর করে সেগুলিতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই।
Lowcoder-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ বিল্ডার
৫০টিরও বেশি পূর্ব-নির্মিত উপাদান — টেবিল, ফর্ম, চার্ট, মোডাল এবং আরও অনেক কিছু — থেকে ইন্টারফেস তৈরি করুন এবং HTML বা CSS না লিখে সরাসরি ডেটা কোয়েরির সাথে সেগুলিকে সংযুক্ত করুন।
নেটিভ ডেটা কানেক্টর
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL, এবং জনপ্রিয় SaaS টুলস-এর সাথে কাস্টম ইন্টিগ্রেশন কোড না লিখে সংযোগ করুন।
JavaScript ব্যবসায়িক যুক্তি
কোয়েরি এবং ইভেন্ট হ্যান্ডলারের ভিতরে ইনলাইন জাভাস্ক্রিপ্ট লিখুন ডেটা রূপান্তর এবং ওয়ার্কফ্লো প্রকাশ করতে যা বিশুদ্ধ নো-কোড সরঞ্জামগুলি ধারণ করতে পারে না।
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মডিউল
সাধারণত ব্যবহৃত স্ক্রিনগুলিকে মডিউল হিসাবে প্যাকেজ করুন এবং সেগুলিকে একাধিক অ্যাপ জুড়ে এম্বেড করুন, ক্যাটালগ বাড়ার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ টুলিংকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
প্রতি-অ্যাপ, প্রতি-পৃষ্ঠা এবং প্রতি-ক্যোয়ারি অনুমতি সংজ্ঞায়িত করুন যাতে প্রতিটি দলের সদস্য শুধুমাত্র তাদের ভূমিকার জন্য প্রাসঙ্গিক সরঞ্জাম এবং ডেটা দেখতে পায়।
অ্যাপ এম্বেডিং এবং API
বিদ্যমান সাইটগুলিতে লো-কোডার অ্যাপগুলি এম্বেড করুন এবং একটি REST API এর মাধ্যমে সেগুলিকে চালিত করুন, আপনার বৃহত্তর পণ্যের পৃষ্ঠে লো-কোড ওয়ার্কফ্লোকে মানিয়ে নিন।
কেন Hostinger-এ Lowcoder রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।