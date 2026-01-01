এক ক্লিকে HandBrake স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ভিডিও ট্রান্সকোডার যা যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, ব্যাচ রূপান্তর এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়াচ-ফোল্ডার প্রক্রিয়াকরণ সহ।
HandBrake-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HandBrake দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হ্যান্ডব্রেক হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওপেন-সোর্স ভিডিও ট্রান্সকোডার, যা কার্যত যেকোনো ভিডিও ফরম্যাটকে MP4 এবং MKV-এর মতো আধুনিক, ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ আউটপুটে রূপান্তর করতে সক্ষম। এই ডিপ্লয়মেন্টটি হ্যান্ডব্রেক একটি ডকার কন্টেইনারের মধ্যে চালায় এবং noVNC ব্যবহার করে এর সম্পূর্ণ গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস আপনার ব্রাউজারে স্ট্রিম করে — কোনো ডেস্কটপ ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই। আপনি এর সমস্ত এনকোডিং প্রিসেট, সাবটাইটেল সমর্থন, চ্যাপ্টার মার্কার এবং হার্ডওয়্যার অ্যাক্সিলারেশন বিকল্প সহ সম্পূর্ণ হ্যান্ডব্রেক UI পান, যা একটি আধুনিক ব্রাউজার সহ যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
কন্টেইনারটিতে একটি ওয়াচ ফোল্ডার বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আপনি নির্দিষ্ট ইনপুট ডিরেক্টরিতে ড্রপ করা যেকোনো ভিডিও ফাইলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রূপান্তর করে, যা আপনার VPS-এ স্বয়ংক্রিয় ব্যাচ কাজ চালানো সহজ করে তোলে।
HandBrake-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-ভিত্তিক গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস
সম্পূর্ণ হ্যান্ডব্রেক ডেস্কটপ ইন্টারফেস noVNC এর মাধ্যমে সরাসরি আপনার ব্রাউজারে স্ট্রিম করে — স্থানীয়ভাবে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল না করেই যেকোনো জায়গা থেকে এটি অ্যাক্সেস করুন।
স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ ফোল্ডার
ওয়াচ ফোল্ডারে রাখা ফাইলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সারিবদ্ধ হয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে রূপান্তরিত হয়, যা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই তত্ত্বাবধানহীন ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে।
ব্যাপক ফরম্যাট সাপোর্ট
প্রায় যেকোনো ভিডিও উৎস ফরম্যাট গ্রহণ করে এবং কোডেক, বিটরেট, রেজোলিউশন এবং অডিও ট্র্যাকগুলির উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ সহ MP4, MKV, অথবা WebM-এ রূপান্তর করে।
এনকোডিং প্রিসেট
ডজন ডজন বিল্ট-ইন প্রিসেট নির্দিষ্ট ডিভাইস এবং গুণমানের স্তরগুলিকে লক্ষ্য করে — স্ট্রিমিং-অপ্টিমাইজড প্রোফাইল থেকে উচ্চ-মানের আর্কাইভাল এনকোড পর্যন্ত — সেটআপ সময় কমায়।
উপশিরোনাম এবং অধ্যায় সমর্থন
রূপান্তরের সময় সাবটাইটেল ট্র্যাক এবং চ্যাপ্টার মার্কার আমদানি করুন, বার্ন ইন করুন বা পাস থ্রু করুন, মূল উৎস ফাইল থেকে মেটাডেটা সংরক্ষণ করে।
কেন Hostinger-এ HandBrake রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।