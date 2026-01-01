এক ক্লিকে ফোকালবোর্ড স্থাপন করুন।
টিম এবং ব্যক্তিদের জন্য কানবান, টেবিল, গ্যালারি এবং ক্যালেন্ডার ভিউ সহ ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল।
Focalboard-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Focalboard দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Focalboard হলো Mattermost দ্বারা ডেভেলপ করা একটি ওপেন-সোর্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা Trello, Notion এবং Asana-এর একটি সেলফ-হোস্টেড বিকল্প। এটি স্বজ্ঞাত কানবান বোর্ডকে একাধিক ভিউ মোডের সাথে একত্রিত করে — টেবিল, গ্যালারি এবং ক্যালেন্ডার — যাতে আপনি আপনার ওয়ার্কফ্লোর জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে এমন যেকোনো ফরম্যাটে একই প্রজেক্ট ডেটা দেখতে পারেন। কার্ড কাস্টম প্রপার্টি, লেবেল, ডিউ ডেট এবং অ্যাটাচমেন্ট সাপোর্ট করে, যা সফটওয়্যার স্প্রিন্ট থেকে কন্টেন্ট ক্যালেন্ডার পর্যন্ত যেকোনো প্রজেক্ট টাইপের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
আপনার VPS-এ Focalboard সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো একটি অনুমানযোগ্য খরচে আনলিমিটেড বোর্ড, কার্ড এবং টিম মেম্বার — কোনো প্রতি-ব্যবহারকারী মূল্য নেই, কোনো বোর্ড গণনার সীমা নেই এবং আপনার প্রজেক্ট ডেটা মনিটাইজ হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। হালকা ওজনের SQLite ব্যাকএন্ডের জন্য কোনো বাহ্যিক ডেটাবেজের প্রয়োজন হয় না, যা ডিপ্লয়মেন্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ রাখে।
Focalboard-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ভিউ মোড
আপনার প্রকল্প সম্পর্কে আপনি যেভাবে ভাবেন তার সাথে মেলাতে একই ডেটার কানবান, টেবিল, গ্যালারি এবং ক্যালেন্ডার ভিউগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
কাস্টম বৈশিষ্ট্য
আপনার নির্দিষ্ট কর্মপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রতিটি বোর্ডকে সাজাতে কার্ডে কাস্টম ফিল্ড, লেবেল, তারিখ এবং অ্যাসাইনি যোগ করুন।
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক টিম সদস্য একই সাথে বোর্ড সম্পাদনা করতে পারে, মন্তব্য এবং @মেনশন ব্যবহার করে যোগাযোগকে প্রাসঙ্গিক রেখে।
জনপ্রিয় টুলস থেকে ইমপোর্ট করুন
নতুন করে শুরু করা এড়াতে বিল্ট-ইন ইম্পোর্ট কার্যকারিতা ব্যবহার করে ট্রেলো, আসানা এবং নোশন থেকে বিদ্যমান প্রকল্পগুলি স্থানান্তরিত করুন।
বোর্ড টেমপ্লেট
সাধারণ প্রকল্পের প্রকারের জন্য পূর্ব-নির্মিত টেমপ্লেটগুলি আপনাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি নতুন বোর্ড সেট আপ করতে দেয়, যেখানে সঠিক কাঠামো আগে থেকেই বিদ্যমান।
কেন Hostinger-এ Focalboard রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।