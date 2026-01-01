এক ক্লিকে OpenSign স্থাপন করুন।
বিনামূল্যে ওপেন-সোর্স ডকুসাইন বিকল্প, আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে আইনত বাধ্যতামূলক ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট স্বাক্ষরের জন্য।
OpenSign-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenSign দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenSign হল DocuSign এবং Adobe Sign-এর একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স বিকল্প, যা এমন সংস্থাগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের আইনত বাধ্যতামূলক ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের প্রয়োজন, তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর মধ্যে সংবেদনশীল চুক্তিগুলিকে আটকে না রেখে। এটি মাল্টি-স্বাক্ষরকারী ওয়ার্কফ্লো, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য টেমপ্লেট, ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর, পরিচিতি ডিরেক্টরি এবং আপনার নিজস্ব PFX সার্টিফিকেট ব্যবহার করে PKI-ভিত্তিক ডিজিটাল স্বাক্ষর সমর্থন করে, যা একটি পরিষ্কার ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেসে মোড়ানো।
আপনার VPS-এ OpenSign স্ব-হোস্ট করলে প্রতিটি নথি, স্বাক্ষর এবং অডিট লগ আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে থাকে। এখানে কোনো প্রতি-খাম ফি নেই, কোনো স্বাক্ষরকারীর সীমা নেই এবং চুক্তি ডেটা আপনার পরিবেশ ছেড়ে যাওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই, যা কঠোর সম্মতি প্রয়োজনীয়তা সহ আইনি, মানবসম্পদ এবং সংগ্রহ দলগুলির জন্য এটিকে উপযুক্ত করে তোলে।
OpenSign-এর মূল ফিচারগুলো
PKI ডিজিটাল স্বাক্ষর
PFX বা P12 সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ডকুমেন্ট সাইন করুন যাতে প্রতিটি স্বাক্ষর ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে যাচাইযোগ্য এবং যেকোনো PDF রিডারে টেম্পার-প্রুফ হয়।
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য টেমপ্লেট
ঘন ঘন ব্যবহৃত চুক্তিগুলি পূর্ব-নির্ধারিত স্বাক্ষরকারীর ভূমিকা এবং ফর্ম ক্ষেত্র সহ টেমপ্লেট হিসাবে সংরক্ষণ করুন যাতে সেকেন্ডের মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক ওয়ার্কফ্লো চালু করা যায়।
একাধিক স্বাক্ষরকারীর কর্মপ্রবাহ
নথিগুলি একাধিক প্রাপকের কাছে অনুক্রমিক বা সমান্তরাল ক্রমে পাঠান এবং রিয়েল টাইমে কে দেখেছেন, স্বাক্ষর করেছেন বা প্রত্যাখ্যান করেছেন তা ট্র্যাক করুন।
অডিট ট্রেইল এবং সার্টিফিকেট
প্রতিটি কার্যকলাপ টাইমস্ট্যাম্প এবং আইপি ঠিকানা সহ লগ করা হয়, যা প্রতিটি স্বাক্ষরিত নথির সাথে সংযুক্ত আইনত গ্রহণযোগ্য সমাপ্তি শংসাপত্র তৈরি করে।
সরাসরি স্বাক্ষর
একটি শেয়ার করা ডিভাইসে মুখোমুখি কাজের জন্য, যেমন অনবোর্ডিং, এনডিএ এবং মওকুফ, ইমেল আদান-প্রদান ছাড়াই স্বাক্ষর সংগ্রহ করুন।
REST API এবং webhooks
নথিভুক্ত REST API ব্যবহার করে বিদ্যমান অ্যাপগুলিতে স্বাক্ষর এম্বেড করুন এবং সম্পূর্ণকরণ ওয়েবহুকগুলির মাধ্যমে ডাউনস্ট্রিম সিস্টেমগুলিকে ট্রিগার করুন।
কেন Hostinger-এ OpenSign রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।