এক ক্লিকে Geneac স্থাপন করুন।
আপনার পারিবারিক বৃক্ষ, গবেষণা এবং ছবি অনলাইনে প্রকাশের জন্য স্ব-হোস্টেড বংশানুক্রমিক সাইটবিল্ডার।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Geneac দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জিনিয়াক হল একটি ওপেন-সোর্স রুবি অন রেলস অ্যাপ্লিকেশন যা ওয়েবে বংশানুক্রমিক গবেষণা শেয়ার করার জন্য। এটি মানুষ, সম্পর্ক, ছবি এবং নোটগুলিকে একটি উইকি-স্টাইলের বিন্যাসে উপস্থাপন করে যা দর্শকরা ব্রাউজ করতে পারে, যখন প্রশাসকরা একটি প্রমাণীকৃত ব্যাকএন্ড থেকে অন্তর্নিহিত পারিবারিক গাছ পরিচালনা করেন। ডেটা মডেলটি বংশানুক্রমিক গবেষণার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে — ব্যক্তি, পরিবার, উৎস উদ্ধৃতি, সম্পাদনার ইতিহাস এবং ট্যাগিং হল প্রথম-শ্রেণীর ধারণা, যা রেট্রোফিটেড ব্লগ পোস্টের মতো নয়।
জিনিয়াককে নিজে হোস্ট করলে আপনার পারিবারিক গবেষণা, স্ক্যান করা নথি এবং ব্যক্তিগত নোটগুলি আপনার নিজের সার্ভারে থাকে, যেখানে অ্যাক্সেস সম্পূর্ণরূপে আপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অ্যাপ্লিকেশনটি SQLite এবং স্থানীয় ফাইল স্টোরেজ ব্যবহার করে, তাই একটি একক স্থায়ী ভলিউম সম্পূর্ণ সাইটটিকে ধারণ করে এবং ডেটাবেস টুলিং ছাড়াই একটি নিয়মিত ফাইল কপি হিসাবে ব্যাক আপ করা যেতে পারে।
Geneac-এর মূল ফিচারগুলো
মানুষ ও সম্পর্ক
জন্ম, মৃত্যু এবং জীবনবৃত্তান্তের বিবরণ সহ ব্যক্তিদের রেকর্ড করুন, এবং তারপর পিতামাতা, স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানের সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের সংযুক্ত করে একটি নেভিগেটেবল ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করুন।
ছবি এবং ডকুমেন্ট
স্ক্যান করা ছবি, সার্টিফিকেট এবং উৎস নথি অ্যাক্টিভ স্টোরেজের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং নোটের সাথে সংযুক্ত করুন, যেখানে ইমেজ প্রসেসিং libvips দ্বারা পরিচালিত হয়।
গবেষণা নোট
জীবনীমূলক আখ্যান এবং গবেষণার ফলাফলগুলিকে দীর্ঘ-ফর্ম নোট হিসাবে ধারণ করুন যা ট্যাগ করা এবং যাদের তারা বর্ণনা করে তাদের সাথে ক্রস-লিঙ্ক করা যেতে পারে।
ট্যাগিং এবং অনুসন্ধান
acts-as-taggable-on ইঞ্জিন ব্যবহার করে বিষয়বস্তু সংগঠিত করুন যাতে পদবি, স্থান এবং থিম ব্যক্তি, ছবি এবং নোট জুড়ে ফিল্টার করা যায়।
প্রমাণিত অ্যাডমিন
ডিভাইস-চালিত রেজিস্ট্রেশন, লগইন এবং অ্যাডমিন ভূমিকার অনুমতি সম্পাদনা সুরক্ষিত রাখে যখন প্রকাশিত সাইটটি পরিবারের সদস্যদের কাছে অবাধে ব্রাউজ করার যোগ্য থাকে।
ব্যাকগ্রাউন্ড কর্মী
রেডিস দ্বারা সমর্থিত একটি রেস্কিউ ওয়ার্কার ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী কাজগুলি চালায় যাতে ওয়েব ইন্টারফেস প্রতিক্রিয়াশীল থাকে।
কেন Hostinger-এ Geneac রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
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