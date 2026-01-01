এক ক্লিকে প্রোফিলার ইনস্টল করুন।
একটি অটোমেশন টুল যা কমিউনিটি ডেটাবেস থেকে কোয়ালিটি প্রোফাইল এবং কাস্টম ফরম্যাট আপনার Radarr এবং Sonarr ইনস্ট্যান্সগুলিতে সিঙ্ক করে।
Profilarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Profilarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
প্রোফিলার আপনার স্ব-হোস্টেড রাডার এবং সোনার ইনস্ট্যান্সগুলিকে কমিউনিটি-রক্ষণাবেক্ষণ করা গুণমানের প্রোফাইল এবং কাস্টম ফর্ম্যাটের ডেটাবেসের সাথে সংযুক্ত করে, ম্যানুয়াল এন্ট্রির প্রয়োজন ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষিত কনফিগারেশন প্রয়োগ করে। এটি প্রতি-ইনস্ট্যান্স টিউনিংয়ের ঘন্টার কাজকে একটি একক সিঙ্ক অপারেশনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে, আপনার স্ট্যাকের প্রতিটি অ্যারে অ্যাপকে সর্বশেষ কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সারিবদ্ধ রাখে।
আপনার মিডিয়া স্ট্যাকের পাশাপাশি প্রোফিলার স্ব-হোস্ট করা মানে প্রোফাইল আপডেটগুলি আপনার সময়সূচী অনুযায়ী ঘটে, কী পরিবর্তিত হয়েছে এবং কেন হয়েছে তার সম্পূর্ণ দৃশ্যমানতা সহ — আপনার স্থানীয় অ্যাপগুলিতে কনফিগারেশন পুশ করার জন্য বাহ্যিক পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই।
Profilarr-এর মূল ফিচারগুলো
প্রোফাইল সিঙ্ক অটোমেশন
দূরবর্তী কমিউনিটি ডেটাবেস থেকে গুণমানের প্রোফাইলগুলি সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন ইনস্ট্যান্স জুড়ে ম্যানুয়াল কপি-পেস্ট ছাড়াই সেগুলিকে Radarr ও Sonarr-এ প্রয়োগ করে।
কাস্টম ফরম্যাট ব্যবস্থাপনা
কাস্টম ফরম্যাট সংজ্ঞা এবং স্কোর সিঙ্ক করে যাতে আপনার স্ট্যাকের প্রতিটি ইনস্ট্যান্স একই পরীক্ষিত কনফিগারেশন ব্যবহার করে।
মাল্টি-ইনস্ট্যান্স সমর্থন
একটি একক ইন্টারফেস থেকে একাধিক রাডার এবং সোনার ইনস্ট্যান্স পরিচালনা করে, প্রচেষ্টা দ্বিগুণ না করে সেগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখে।
ওয়েব UI অন্তর্ভুক্ত
সংযোগগুলি পরিচালনা, সিঙ্ক ট্রিগার এবং প্রয়োগ করা পরিবর্তনগুলি পর্যালোচনা করার জন্য একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস — কোনো SSH বা CLI এর প্রয়োজন নেই।
স্থায়ী কনফিগারেশন
সমস্ত ইনস্ট্যান্সের শংসাপত্র এবং সিঙ্ক অবস্থা একটি নামযুক্ত ডকার ভলিউমে সংরক্ষিত থাকে, যা কন্টেইনার পুনরায় চালু হওয়া এবং ইমেজ আপগ্রেড থেকে রক্ষা পায়।
কেন Hostinger-এ Profilarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।