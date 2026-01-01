এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে গোটেনবার্গ স্থাপন করুন।
উচ্চ-মানের পিডিএফ-এ এইচটিএমএল, অফিস ডকুমেন্ট এবং ইউআরএল রূপান্তর করার জন্য স্টেটলেস ডকার এপিআই।
Gotenberg-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gotenberg দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গোটেনবার্গ হল একটি ডেভেলপার-কেন্দ্রিক, স্টেটলেস HTTP API যা PDF তৈরি এবং ডকুমেন্ট রূপান্তরের জন্য। Chromium এবং LibreOffice-এর উপর নির্মিত, এটি একটি একক API কলের মাধ্যমে HTML পেজ, মার্কডাউন, URL, Word ডকুমেন্ট, Excel স্প্রেডশীট এবং আরও অনেক কিছুকে PDF-এ রূপান্তর করে — কোনো ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি, কোনো ইনস্টলেশন নির্ভরতা এবং অনুরোধগুলির মধ্যে পরিচালনা করার জন্য কোনো স্টেট নেই।
আপনার VPS-এ গোটেনবার্গ স্ব-হোস্ট করা আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে ডকুমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ রাখে, প্রতি-রূপান্তর SaaS ফি বাদ দেয়, সংবেদনশীল ডকুমেন্ট সম্পর্কিত ডেটা গোপনীয়তার উদ্বেগ দূর করে এবং অভ্যন্তরীণ পরিষেবাগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন সক্ষম করে যা বাহ্যিক APIগুলি পৌঁছাতে পারে না।
Gotenberg-এর মূল ফিচারগুলো
HTML থেকে PDF
একটি সম্পূর্ণ ক্রোমিয়াম ইঞ্জিন ব্যবহার করে যেকোনো HTML পৃষ্ঠা বা URL কে PDF এ রেন্ডার করুন, ফন্ট, CSS, এবং জাভাস্ক্রিপ্ট-রেন্ডার করা বিষয়বস্তুকে ব্রাউজারে ঠিক যেমন প্রদর্শিত হয় তেমনভাবে সংরক্ষণ করে।
অফিস ডকুমেন্ট রূপান্তর
LibreOffice ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে Word, Excel, এবং PowerPoint ফাইলগুলিকে PDF-এ রূপান্তর করুন, যা Microsoft Office এবং OpenDocument ফর্ম্যাটের সম্পূর্ণ পরিসর সমর্থন করে।
অবস্থাহীন স্থাপত্য
প্রতিটি API অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং কোনো সেশন স্টেট ছাড়াই কাজ করে, যা Gotenberg-কে সহজেই স্কেলযোগ্য করে তোলে এবং ডেটা হারানো ছাড়াই পুনরায় চালু বা প্রতিস্থাপন করা নিরাপদ।
ওয়েবহুক সাপোর্ট
দীর্ঘস্থায়ী রূপান্তরগুলিকে অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ওয়েবহুক কলব্যাকে অফলোড করুন, বড় নথিগুলি প্রক্রিয়া করার সময় আপনার অ্যাপ্লিকেশনকে ব্লক হওয়া থেকে মুক্ত করুন।
Prometheus মেট্রিক্স
বিল্ট-ইন মেট্রিক্স এন্ডপয়েন্ট অনুরোধের হার, রূপান্তরের সময়কাল এবং কিউ গভীরতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক দৃশ্যমানতা প্রদান করে আপনার ডকুমেন্ট পাইপলাইন নিরীক্ষণের জন্য।
কেন Hostinger-এ Gotenberg রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।