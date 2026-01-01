এক ক্লিকে নতুন API স্থাপন করুন।
একাধিক এআই প্রদানকারী পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত এলএলএম গেটওয়ে, যেখানে ব্যবহার ট্র্যাকিং, অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং লোড ব্যালেন্সিং সুবিধা রয়েছে।
New API-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
New API দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
New API হলো একটি ওপেন-সোর্স LLM গেটওয়ে যা OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini এবং আরও অনেক AI প্রোভাইডারের জন্য একটি একক অ্যাক্সেস পয়েন্ট প্রদান করে। এটি API কী ম্যানেজমেন্টকে কেন্দ্রীভূত করে, ব্যবহারের কোটা প্রয়োগ করে, প্রতি ব্যবহারকারী বা টিমের খরচ ট্র্যাক করে এবং প্রোভাইডার জুড়ে ফেইলওভার ও লোড ব্যালেন্সিং সক্ষম করে — এই সবকিছু একটি ওয়েব ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে।
আপনার VPS-এ New API সেলফ-হোস্ট করা সংবেদনশীল AI ক্রেডেনশিয়াল এবং ব্যবহারের ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, প্রতি-অনুরোধ গেটওয়ে ফি সরিয়ে দেয় এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড পরিবর্তন না করেই প্রোভাইডার যোগ বা পরিবর্তন করার সুবিধা দেয়।
New API-এর মূল ফিচারগুলো
ইউনিফাইড প্রোভাইডার গেটওয়ে
OpenAI, Claude, Gemini, এবং অন্যান্য LLM-এ অনুরোধগুলি একটি একক এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে রুট করুন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোড পরিবর্তন না করেই প্রদানকারী পরিবর্তন করে।
ব্যবহার ট্র্যাকিং এবং কোটা
প্রতি ব্যবহারকারী, দল বা প্রকল্প অনুযায়ী টোকেন ব্যবহার এবং খরচ নিরীক্ষণ করুন, এবং আপনার সংস্থা জুড়ে অপ্রত্যাশিত এআই খরচ প্রতিরোধ করতে কঠোর সীমা নির্ধারণ করুন।
লোড ব্যালেন্সিং এবং ফেলওভার
একাধিক প্রদানকারী চ্যানেলে অনুরোধগুলি বিতরণ করুন এবং যখন কোনো প্রদানকারী অনুপলব্ধ থাকে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকল্পগুলিতে ফিরে যান, আপটাইম সর্বাধিক করে।
টোকেন-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
দল এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে API টোকেন ইস্যু করুন আপনার আসল প্রদানকারীর শংসাপত্র প্রকাশ না করে, গোপনীয়তা কেন্দ্রীভূত রেখে এবং যেকোনো সময় প্রত্যাহারযোগ্য করে।
ওয়েব ড্যাশবোর্ড
রিয়েল-টাইম ব্যবহারের লগ এবং ব্যবহার বিশ্লেষণ সহ একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে চ্যানেল, ব্যবহারকারী এবং কোটা পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ New API রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।