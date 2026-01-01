এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Dittofeed স্থাপন করুন।
ইমেল, এসএমএস, স্ল্যাক এবং মোবাইল পুশের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় বহু-চ্যানেল মেসেজিংয়ের জন্য একটি ওপেন-সোর্স গ্রাহক এনগেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Dittofeed-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dittofeed দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Dittofeed হল Braze এবং Iterable-এর একটি ওপেন-সোর্স বিকল্প, যা পণ্য এবং বিপণন দলগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের প্রতি-বার্তার মূল্য ছাড়াই গ্রাহক মেসেজিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এটি আপনাকে ব্যবহারকারীর আচরণ দ্বারা ট্রিগার হওয়া স্বয়ংক্রিয় জার্নি ফ্লো ডিজাইন করতে দেয় — যেমন অনবোর্ডিং সিকোয়েন্স, রি-এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন, লেনদেন সংক্রান্ত সতর্কতা এবং আরও অনেক কিছু — ইমেল, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, স্ল্যাক এবং মোবাইল পুশ চ্যানেলের মাধ্যমে।
Dittofeed স্ব-হোস্ট করলে সমস্ত গ্রাহক ইভেন্ট ডেটা, যোগাযোগের তালিকা এবং মেসেজিং ইতিহাস আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে থাকে। আপনি প্রতি-সিট এবং প্রতি-বার্তার ফি এড়াতে পারেন, একই সাথে আপনার ডেটা ওয়্যারহাউসের সাথে সরাসরি ইন্টিগ্রেট করার, আপনার নিজস্ব ইমেল প্রদানকারীকে সংযুক্ত করার এবং ডেটা রেসিডেন্সি প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার ক্ষমতা বজায় রাখতে পারেন।
Dittofeed-এর মূল ফিচারগুলো
জার্নি অটোমেশন
একটি ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর ইভেন্ট, সময় বিলম্ব বা সেগমেন্ট সদস্যপদ দ্বারা ট্রিগার হওয়া বহু-ধাপের বার্তা প্রবাহ ডিজাইন করুন।
মাল্টি-চ্যানেল ডেলিভারি
একটি একক প্ল্যাটফর্ম থেকে ইমেল, এসএমএস, মোবাইল পুশ, হোয়াটসঅ্যাপ এবং স্ল্যাকের মাধ্যমে বার্তা পাঠান, প্রতিটি চ্যানেলের জন্য আলাদা প্রদানকারী পরিচালনা না করেই।
আচরণগত বিভাজন
রিয়েল-টাইম ব্যবহারকারীর ইভেন্ট এবং বৈশিষ্ট্য থেকে গতিশীল দর্শক বিভাগ তৈরি করুন, যাতে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করা যায়।
টেমপ্লেট লাইব্রেরি
একটি রিচ এডিটর দিয়ে মেসেজ টেমপ্লেট তৈরি ও সংস্করণ করুন, তারপর সেগুলিকে একাধিক জার্নি এবং ক্যাম্পেইনে পুনরায় ব্যবহার করুন।
ডেলিভারি অ্যানালিটিক্স
প্রতিটি জার্নি এবং চ্যানেল অনুযায়ী ওপেন রেট, ক্লিক রেট, রূপান্তর এবং ডেলিভারি ত্রুটি ট্র্যাক করুন যাতে সময়ের সাথে সাথে মেসেজিং অপ্টিমাইজ করা যায়।
কেন Hostinger-এ Dittofeed রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।