Kutt স্থাপন করুন এক ক্লিকে ইনস্টলেশন।
কাস্টম ডোমেইন, ক্লিক অ্যানালিটিক্স এবং একটি সম্পূর্ণ REST API সহ আধুনিক ওপেন-সোর্স ইউআরএল শর্টনার।
Kutt-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kutt দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Kutt হলো একটি সেল্ফ-হোস্টেড URL শর্টেনার যা আপনার শর্ট লিঙ্ক, অ্যানালিটিক্স ডেটা এবং ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। আপনার নিজস্ব ডোমেইনে ব্র্যান্ডেড শর্ট URL তৈরি করুন, প্রতিটি লিঙ্কের ক্লিক পরিসংখ্যান ট্র্যাক করুন এবং Bitly বা TinyURL-এর মতো বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলিতে ডেটা না পাঠিয়ে একটি পরিষ্কার অ্যাডমিন ইন্টারফেসের মাধ্যমে সবকিছু পরিচালনা করুন।
মৌলিক শর্টনিং এর বাইরেও, Kutt আপনাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে লিঙ্ক সুরক্ষিত করতে, স্বয়ংক্রিয় মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ সেট করতে এবং নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের পরিচালনা করতে দেয়। একটি সম্পূর্ণ REST API এবং Chrome ও Firefox-এর জন্য ব্রাউজার এক্সটেনশন বিদ্যমান ওয়ার্কফ্লোতে লিঙ্ক তৈরিকে সহজে একত্রিত করে তোলে। সেল্ফ-হোস্টিং মানে আপনার লিঙ্ক ডেটা ব্যক্তিগত থাকে এবং আপনাকে প্রতি-ক্লিক ফি দিতে হয় না।
Kutt-এর মূল ফিচারগুলো
কাস্টম ডোমেইন সমর্থন
আপনার নিজস্ব ব্র্যান্ডেড ডোমেন থেকে ছোট লিঙ্কগুলি পরিবেশন করুন যাতে আপনার শেয়ার করা প্রতিটি URL কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার পরিবর্তে আপনার পরিচয়কে শক্তিশালী করে।
লিংক-ভিত্তিক অ্যানালিটিক্স
পৌঁছানো এবং প্রচারাভিযানের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে প্রতিটি সংক্ষিপ্ত লিঙ্কের জন্য ক্লিক গণনা, রেফারার, দেশ এবং ডিভাইস ট্র্যাক করুন।
পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত লিঙ্ক
যেকোনো লিঙ্কে একটি ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড যোগ করুন যাতে শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড জানা ব্যক্তিরা গন্তব্য URL-এ পৌঁছাতে পারে।
লিঙ্কের মেয়াদ উত্তীর্ণ
যেকোনো লিঙ্কে একটি স্বয়ংক্রিয় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সেট করুন এবং এটি কোনো ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করা বন্ধ করে দেয় — সময়-সংবেদনশীল প্রচারাভিযানের জন্য দরকারী।
REST API
একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত API-এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে লিঙ্ক তৈরি, পরিচালনা এবং মুছে ফেলুন, যা আপনার অ্যাপস এবং পাইপলাইনে Kutt-কে একত্রিত করা সহজ করে তোলে।
ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা
অ্যাডমিন প্যানেল আপনাকে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং সিস্টেম-ব্যাপী সমস্ত লিঙ্ক পরিচালনা করতে দেয়, যেখানে নিবন্ধন এবং বেনামী অ্যাক্সেস ডিফল্টরূপে নিষ্ক্রিয় করা আছে।
কেন Hostinger-এ Kutt রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।