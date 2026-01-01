এক ক্লিকে অনিক্স স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট এবং এন্টারপ্রাইজ সার্চ প্ল্যাটফর্ম যা প্রতিটি এলএলএম-কে আপনার দলের জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে।
Onyx-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Onyx দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অনিক্স একটি ওপেন-সোর্স এআই প্ল্যাটফর্ম যা একটি বৈশিষ্ট্য-সমৃদ্ধ চ্যাট ইন্টারফেসকে আপনার দলের নথি এবং অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে এন্টারপ্রাইজ অনুসন্ধানের সাথে একত্রিত করে। এটি প্রতিটি প্রধান এলএলএম প্রদানকারীর সাথে কাজ করে — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, এবং Ollama বা vLLM এর মাধ্যমে উন্মুক্ত যেকোনো স্ব-হোস্টেড মডেলের সাথে — যাতে আপনি আপনার স্ট্যাক পুনরায় না লিখে প্রতিটি কাজের জন্য উপযুক্ত মডেলটি বেছে নিতে স্বাধীন থাকেন।
আপনার ভিপিএস-এ অনিক্স স্ব-হোস্ট করা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে চ্যাট প্রতিলিপি, সূচীকৃত নথি এবং সংযোগকারী শংসাপত্র রাখে। চল্লিশটিরও বেশি সংযোগকারী Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, এবং আরও অনেক কিছু থেকে ডেটা একটি সমন্বিত অনুসন্ধান সূচকে টানে, যাতে উত্তরগুলি সংবেদনশীল প্রসঙ্গ তৃতীয় পক্ষের SaaS-এ ফাঁস না করে মূল উৎস উল্লেখ করে।
Onyx-এর মূল ফিচারগুলো
প্রতিটি LLM সাপোর্ট করে
আপনার নিজস্ব API কী ব্যবহার করুন OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, অথবা যেকোনো OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের জন্য, স্থানীয় Ollama এবং vLLM স্থাপনাসহ।
চল্লিশটিরও বেশি সংযোগকারী
ইন্ডেক্স করুন Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, এবং আরও অনেক কিছু যাতে চ্যাট উত্তরগুলি আপনার আসল দলের জ্ঞানকে উদ্ধৃত করে।
AI এজেন্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট
কাস্টমাইজড প্রম্পট, কানেক্টর স্কোপ এবং টুলস সহ কাস্টম অ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করুন যাতে প্রতিটি দল তাদের কর্মপ্রবাহের সাথে মানানসই একটি এআই পায়।
তথ্যসূত্র এবং ভিত্তি
প্রতিটি উত্তর উৎস নথিতে ফিরে লিঙ্ক করে, যাতে ব্যবহারকারীরা বিভ্রম অনুমান করার পরিবর্তে দাবি যাচাই করতে এবং প্রতিক্রিয়া বিশ্বাস করতে পারে।
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি
ডকুমেন্ট-স্তরের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সোর্স-সিস্টেমের অনুমতিগুলি থেকে প্রাপ্ত হয়, ফলে ব্যবহারকারীরা কেবল সেই ডেটা দেখতে পায় যা তাদের ইতিমধ্যেই পড়ার অনুমতি আছে।
সেলফ-হোস্টেড গোপনীয়তা
চ্যাট, ভেক্টর এবং উৎস নথি আপনার ভিপিএস-এ থাকে — অনিক্স সার্ভারে কিছুই পাঠানো হয় না এবং আপনি মডেল ও কানেক্টর ট্র্যাফিকের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন।
কেন Hostinger-এ Onyx রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।