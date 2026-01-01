এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Relaticle ডিপ্লয় করুন।
নেটিভ এআই এজেন্ট সমর্থন, 30টি এমসিপি টুল এবং গ্রাহক কর্মপ্রবাহ স্বয়ংক্রিয় করার জন্য রেস্ট এপিআই সহ ওপেন-সোর্স সিআরএম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Relaticle দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Relaticle হল একটি স্ব-হোস্টেড CRM প্ল্যাটফর্ম যা এর মূলে নেটিভ AI এজেন্ট সমর্থন সহ তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি আধুনিক ফিলামেন্ট-চালিত ইন্টারফেসের মাধ্যমে পরিচিতি, কোম্পানি এবং বিক্রয় পাইপলাইন পরিচালনা করে, একই সাথে 30টি মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল টুল উন্মোচন করে যা AI এজেন্টদের সরাসরি CRM ডেটা পড়তে এবং লিখতে দেয় — UI স্ক্র্যাপ না করে বা ভঙ্গুর ইন্টিগ্রেশনের উপর নির্ভর না করে।
ঐতিহ্যবাহী CRM-এর বিপরীতে যা AI-কে একটি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে যোগ করে, Relaticle একই ডেটা মডেলের মাধ্যমে মানব এবং AI এজেন্ট উভয় অপারেশনের জন্য শুরু থেকেই ডিজাইন করা হয়েছে। একটি REST API সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম্যাটিক অ্যাক্সেস প্রদান করে, এবং একটি Laravel Horizon ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার ইম্পোর্ট, নোটিফিকেশন এবং নির্ধারিত অটোমেশন পরিচালনা করে। সমস্ত ডেটা আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে একটি PostgreSQL ডেটাবেসে থাকে।
Relaticle-এর মূল ফিচারগুলো
নেটিভ এআই এজেন্ট সাপোর্ট
30টি বিল্ট-ইন মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল টুলস এআই এজেন্টদেরকে কন্টাক্ট তৈরি করতে, পাইপলাইন আপডেট করতে এবং কাস্টম ইন্টিগ্রেশন ছাড়াই সরাসরি সিআরএম ডেটা কোয়েরি করতে দেয়।
যোগাযোগ এবং পাইপলাইন
যোগাযোগ, কোম্পানি, চুক্তি এবং বিক্রয় পাইপলাইন একটি কাঠামোগত CRM-এ পরিচালনা করুন যা এমন দলগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাদের প্রতিটি গ্রাহক সম্পর্কের একটি নির্ভরযোগ্য রেকর্ড প্রয়োজন।
সম্পূর্ণ REST API
একটি সম্পূর্ণ REST API ওয়েব ইন্টারফেস অ্যাক্সেস না করেই অটোমেশন স্ক্রিপ্ট, তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশন এবং কাস্টম রিপোর্টিংয়ের জন্য সমস্ত CRM অবজেক্ট উন্মুক্ত করে।
ব্যাকগ্রাউন্ড জব প্রক্রিয়াকরণ
Laravel Horizon ইম্পোর্ট, নোটিফিকেশন এবং নির্ধারিত কাজের জন্য কিউ করা কাজ প্রক্রিয়া করে, ভারী অপারেশন চলাকালীন ওয়েব ইন্টারফেস ব্লক না করে।
OAuth সামাজিক লগইন
দলের সদস্যরা GitHub বা Google অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে লগইন করে, যার ফলে CRM-এর জন্য আলাদা এক সেট শংসাপত্র পরিচালনার প্রয়োজন হয় না।
কেন Hostinger-এ Relaticle রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।