এক ক্লিকে ইনস্টলেশন ChiefOnboarding স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স কর্মচারী অনবোর্ডিং প্ল্যাটফর্ম যা নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য এইচআর ওয়ার্কফ্লো এবং স্ল্যাক ইন্টিগ্রেশন স্বয়ংক্রিয় করে।
ChiefOnboarding-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ChiefOnboarding দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ChiefOnboarding হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স কর্মচারী অনবোর্ডিং প্ল্যাটফর্ম যা এইচআর দল এবং ম্যানেজারদের নতুন নিয়োগের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করতে সাহায্য করে — প্রাক-অনবোর্ডিং চেকলিস্ট থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্ট সরবরাহ এবং কাজ বরাদ্দ পর্যন্ত। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা একটি ওয়েব পোর্টাল বা সরাসরি একটি স্ল্যাক বটের মাধ্যমে তাদের অনবোর্ডিং সম্পন্ন করতে পারে, যা প্রক্রিয়াটিকে স্বাভাবিক মনে করায়, তারা যেখানেই কাজ করুক না কেন।
আপনার ভিপিএস-এ ChiefOnboarding স্ব-হোস্ট করা সংবেদনশীল কর্মচারীর ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-সিট ফি এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। এটি একাধিক ভাষা এবং সময় অঞ্চল সমর্থন করে, যা বিতরণকৃত এবং আন্তর্জাতিক দলগুলির জন্য এটিকে ব্যবহারিক করে তোলে।
ChiefOnboarding-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহ
অনবোর্ডিং মাইলফলক এবং কনফিগারযোগ্য সময়সীমার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ, অনুস্মারক এবং অ্যাকাউন্ট তৈরি শুরু করুন।
স্ল্যাক বট একীকরণ
নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা একটি পৃথক ওয়েব পোর্টালে স্যুইচ না করেই সরাসরি স্ল্যাকের মধ্যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে এবং সংস্থানগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।
প্রাক-বোর্ডিং ক্রম
প্রথম দিনের আগে স্বয়ংক্রিয় প্রি-বোর্ডিং চেকলিস্ট এবং স্বাগত যোগাযোগের মাধ্যমে অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া শুরু করুন।
বহু-ভাষা সমর্থন
একাধিক ভাষার জন্য অন্তর্নির্মিত সমর্থন এবং সময় অঞ্চল-সচেতন সময়সূচী সহ বিতরণকৃত এবং আন্তর্জাতিক দলগুলিকে পরিষেবা দিন।
কাজ এবং সম্পদ ট্র্যাকিং
একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে সম্পূর্ণ অনবোর্ডিং যাত্রার জুড়ে কাজ বরাদ্দ করুন, নথি শেয়ার করুন এবং সম্পন্ন হওয়া নিরীক্ষণ করুন।
কেন Hostinger-এ ChiefOnboarding রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।