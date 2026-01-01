এক ক্লিকে এজেন্টমেমরি স্থাপন করুন।
এআই কোডিং এজেন্টদের জন্য ওপেন-সোর্স পারসিস্টেন্ট মেমরি সার্ভার — নীরবে প্রতিটি সেশন জুড়ে প্রসঙ্গ ক্যাপচার করে, সংকুচিত করে এবং স্মরণ করে।
agentmemory-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
agentmemory দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
agentmemory হল এআই কোডিং এজেন্ট এবং যেকোনো এমসিপি-কম্প্যাটিবল ক্লায়েন্টের জন্য ওপেন-সোর্স পারসিস্টেন্ট মেমরি। এটি নীরবে আপনার এজেন্ট প্রতিটি সেশনে যা করে তা ক্যাপচার করে, এটিকে অনুসন্ধানযোগ্য মেমরিতে সংকুচিত করে এবং পরবর্তী সেশনে সঠিক প্রসঙ্গ ইনজেক্ট করে যাতে আপনি আপনার আর্কিটেকচার বারবার ব্যাখ্যা করা, একই বাগগুলি পুনরায় আবিষ্কার করা এবং একই পছন্দগুলি পুনরায় শেখানো বন্ধ করেন।
একটি 4-টিয়ার কনসোলিডেশন পাইপলাইন এবং হাইব্রিড BM25, ভেক্টর, এবং গ্রাফ সার্চ সহ iii ইঞ্জিনের উপর নির্মিত, agentmemory LongMemEval-S বেঞ্চমার্কে 95.2% পুনরুদ্ধার নির্ভুলতা অর্জন করে যখন প্রসঙ্গ টোকেন প্রায় 92% কমিয়ে দেয়। আপনার নিজের ভিপিএস-এ সেলফ-হোস্টিং আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে সেশন ট্রান্সক্রিপ্ট, মেমরি এবং রিপ্লে হিস্টরি রাখে, কোনো ভেন্ডর ক্লাউড বা প্রতি-এজেন্ট মিটারিং ছাড়াই।
agentmemory-এর মূল ফিচারগুলো
হাইব্রিড অনুসন্ধান
BM25 কীওয়ার্ড, ডেন্স ভেক্টর এবং নলেজ-গ্রাফ পুনরুদ্ধারকে RRF ফিউশনের মাধ্যমে একত্রিত করে, যাতে এজেন্টরা প্রাসঙ্গিক স্মৃতি খুঁজে পায়, আপনি সঠিক বাক্যাংশটি মনে রাখুন বা শুধুমাত্র ধারণাটি।
স্বয়ংক্রিয় ক্যাপচার
ক্লড কোডের জন্য বারোটি হুক এবং কোডেক্স সিএলআই-এর জন্য ছয়টি প্রম্পট, টুল কল এবং ফলাফল রেকর্ড করে কোনো ম্যানুয়াল সেভ কল ছাড়াই — স্মৃতিগুলি স্বাভাবিকভাবে কাজ করার মাধ্যমেই জমা হয়।
প্রতিটি এজেন্টের সাথে কাজ করে
একটি সার্ভার MCP, REST, এবং stdio কথা বলে তাই Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider, এবং যেকোনো MCP ক্লায়েন্ট একই মেমরি পুল ব্যবহার করে।
সেশন রিপ্লে
প্রতিটি রেকর্ড করা সেশন বিল্ট-ইন ভিউয়ারে প্লে, পজ, স্পিড কন্ট্রোল এবং কীবোর্ড শর্টকাট সহ পুনরায় চালানো যায়, যা এজেন্ট ঠিক কী করেছে এবং কেন করেছে তা নির্ভুলভাবে ডিবাগ করার জন্য।
৪-স্তর জীবনচক্র
একটি একত্রীকরণ পাইপলাইন স্বল্পমেয়াদী পর্যবেক্ষণগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী স্তরে স্থানান্তরিত করে, ক্ষয় প্রয়োগ করে এবং পুরনো স্মৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভুলে যায় যাতে সূচক ছোট থাকে এবং স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ থাকে।
কেন Hostinger-এ agentmemory রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।