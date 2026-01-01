এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে CitrineOS স্থাপন করুন।
ইলেকট্রিক ভেহিকল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের জন্য ওপেন-সোর্স OCPP 2.0.1 চার্জিং স্টেশন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
CitrineOS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CitrineOS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CitrineOS হল একটি LF এনার্জি ওপেন-সোর্স চার্জিং স্টেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CSMS) যা OCPP 2.0.1 প্রোটোকলকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে, এবং OCPP 1.6 এর জন্য ব্যাকওয়ার্ড সাপোর্ট রয়েছে। সার্ভারটি ইভি চার্জার থেকে ওয়েবসকেট বার্তাগুলি রুট করে, PostgreSQL-এ PostGIS সহ লেনদেন এবং কনফিগারেশন সংরক্ষণ করে, এবং অপারেটর ইন্টিগ্রেশনের জন্য Hasura স্তরের মাধ্যমে REST এবং GraphQL API উন্মুক্ত করে।
আপনার VPS-এ CitrineOS স্ব-হোস্টিং করলে স্টেশন টেলিমেট্রি, ড্রাইভার অনুমোদন এবং লেনদেনের ইতিহাস একটি ভেন্ডর ক্লাউডের পরিবর্তে আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। Hasura GraphQL কনসোল আপনাকে সরাসরি ব্রাউজারে চার্জিং স্টেশনের ডেটা কোয়েরি এবং পরিচালনা করতে দেয়, যখন OCPP ওয়েবসকেট পোর্টগুলি চার্জারগুলির সংযোগের জন্য খোলা থাকে।
CitrineOS-এর মূল ফিচারগুলো
OCPP 2.0.1 নেটিভ
সার্টিফাইড কোর এবং উন্নত নিরাপত্তা প্রোফাইল সহ সর্বশেষ ওপেন চার্জ পয়েন্ট প্রোটোকল বাস্তবায়ন করে, এবং OCPP 1.6 স্টেশনগুলির জন্য পূর্ববর্তী সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যতা প্রদান করে।
GraphQL ডেটা কনসোল
হাসুরা সিট্রিনওএস স্কিমার উপর একটি টাইপ করা গ্রাফকিউএল এপিআই এবং কনসোল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে, যা সেশন, মিটার মান এবং স্টেশনের স্থিতির উপর রিয়েল-টাইম কোয়েরি সক্ষম করে।
মডুলার বার্তা রাউটার
ডেকোরেটর-চালিত মডিউল সিস্টেম RabbitMQ-এর মাধ্যমে OCPP বার্তাগুলিকে রুট করে, যাতে অনুমোদন, লেনদেন এবং রিপোর্টিং মডিউলগুলি WebSocket স্তর থেকে স্বাধীনভাবে স্কেল করতে পারে।
GraphQL ডেটা অ্যাক্সেস
হাসুরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে CitrineOS PostgreSQL স্কিমার উপর একটি টাইপড গ্রাফকিউএল এপিআই তৈরি করে, যা সেশন, মিটার মান এবং স্টেশন স্ট্যাটাসের জন্য রিয়েল-টাইম সাবস্ক্রিপশন উন্মোচন করে।
S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজ
বিল্ট-ইন MinIO ইনস্ট্যান্স স্ট্যান্ডার্ড S3 API এর মাধ্যমে ফার্মওয়্যার ইমেজ, স্টেশন লগ এবং সার্টিফিকেট বান্ডেল সংরক্ষণ করে, যা পরবর্তীতে AWS S3 বা GCS এর জন্য অদলবদল করতে প্রস্তুত।
কেন Hostinger-এ CitrineOS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।