এক ক্লিকে LiteLLM মোতায়েন করুন।
সমন্বিত এআই গেটওয়ে যা যেকোনো প্রদানকারীর থেকে ১০০+ এলএলএম-এর জন্য OpenAI-সামঞ্জস্যপূর্ণ API অ্যাক্সেস প্রদান করে।
LiteLLM-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LiteLLM দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LiteLLM হলো একটি ওপেন-সোর্স AI গেটওয়ে যা প্রতিটি LLM-কে একই OpenAI-কম্প্যাটিবল API প্রদান করে, যাতে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলো কোড পরিবর্তন ছাড়াই OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock এবং আরও ১০০টিরও বেশি প্রোভাইডারের মধ্যে স্যুইচ করতে পারে। এটি একটি সিঙ্গেল অ্যাডমিন ইন্টারফেস থেকে লোড ব্যালেন্সিং, স্বয়ংক্রিয় ফেইলওভার, ভার্চুয়াল API কী ম্যানেজমেন্ট, স্পেন্ড ট্র্যাকিং এবং রেট লিমিটিং পরিচালনা করে।
LiteLLM সেলফ-হোস্ট করলে আপনার API কী এবং ব্যবহারের ডেটা আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যেই থাকে, শেয়ার্ড প্রক্সি সার্ভিসগুলোর থ্রটলিং এবং রেট ক্যাপস দূর করে, এবং আপনার টিমকে সমস্ত LLM ব্যবহারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্লেন দেয় — যা বৃহৎ পরিসরে AI খরচ এবং কমপ্লায়েন্স পরিচালনা করা সংস্থাগুলির জন্য অপরিহার্য।
LiteLLM-এর মূল ফিচারগুলো
১০০+ এলএলএম প্রদানকারী
একটি একক সমন্বিত API এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock এবং আরও অনেক কিছু অ্যাক্সেস করুন।
লোড ব্যালেন্সিং & ফেলওভার
একাধিক প্রদানকারীর মধ্যে অনুরোধ বিতরণ করুন এবং যখন কোনো প্রদানকারী অনুপলব্ধ থাকে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকআপে স্থানান্তরিত করুন।
ব্যয় ট্র্যাকিং এবং বাজেট
রিয়েল টাইমে LLM খরচ নিরীক্ষণ করুন এবং ব্যবহারকারী প্রতি বা দল প্রতি বাজেট সীমা নির্ধারণ করুন যাতে অনিয়ন্ত্রিত API খরচ রোধ করা যায়।
ভার্চুয়াল কী ব্যবস্থাপনা
দল এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নির্দিষ্ট পরিসরের ভার্চুয়াল এপিআই কী জারি করুন, সাথে বিস্তারিত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার ট্র্যাকিং।
উন্নত রাউটিং
খরচ, লেটেন্সি বা কাস্টম নিয়ম অনুসারে অনুরোধগুলি রুট করুন যাতে প্রতিটি অনুরোধের প্রকারের জন্য সর্বদা সেরা মডেল ব্যবহার করা যায়।
কেন Hostinger-এ LiteLLM রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।