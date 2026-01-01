এক ক্লিকে জেনকিন্স স্থাপন করুন।
১,৮০০+ প্লাগইন ইন্টিগ্রেশন সহ CI/CD পাইপলাইন তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স অটোমেশন সার্ভার।
Jenkins-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jenkins দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
জেনকিন্স হল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স অটোমেশন সার্ভার, যা লক্ষ লক্ষ ডেভেলপমেন্ট টিম দ্বারা কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন এবং কন্টিনিউয়াস ডেলিভারি পাইপলাইন চালনার জন্য বিশ্বস্ত। 1,800টিরও বেশি প্লাগইন সহ, জেনকিন্স আধুনিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের প্রায় প্রতিটি টুলের সাথে একত্রিত হয় — গিট এবং গিটহাব থেকে শুরু করে ডকার, কুবেরনেটিস, AWS এবং আরও অনেক কিছু।
আপনার নিজের VPS-এ জেনকিন্স সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে প্রতি-মিনিট মূল্য ছাড়াই, কোনো এক্সিকিউশন সময়সীমা ছাড়াই এবং আপনার বিল্ড পরিবেশের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সহ ডেডিকেটেড বিল্ড রিসোর্স দেয়। প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আপনার প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যেকোনো SDK, কম্পাইলার বা ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল করুন।
Jenkins-এর মূল ফিচারগুলো
পাইপলাইন কোড হিসেবে
একটি সংস্করণ-নিয়ন্ত্রিত জেনকিন্সফাইলে CI/CD ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞায়িত করুন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন কোডের পাশাপাশি আপনার অটোমেশনকে পুনরুৎপাদনযোগ্য এবং পর্যালোচনাযোগ্য করে তোলে।
1,800+ প্লাগইন
জেনকিন্সকে GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack এবং আপনার ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কফ্লো নির্ভর করে এমন কার্যত যেকোনো টুলের সাথে একত্রিত করুন।
বিতরণকৃত বিল্ড
সমান্তরাল এক্সিকিউশনের জন্য বিল্ডগুলিকে একাধিক এজেন্টের মধ্যে ছড়িয়ে দিন, যা বড় টেস্ট স্যুটে প্রতিক্রিয়ার সময় নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দেয়।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
LDAP, Active Directory, OAuth, এবং SAML প্রমাণীকরণ প্রদানকারী সমর্থন করে, সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অনুমতি সহ দলের অ্যাক্সেস পরিচালনা করুন।
সময়সূচীভুক্ত ও ট্রিগার করা বিল্ড
যেকোনো রিলিজ ওয়ার্কফ্লোর সাথে মেলাতে ক্রন শিডিউল, গিট ওয়েবহুক, আপস্ট্রিম জবের সমাপ্তি, অথবা ম্যানুয়াল অ্যাপ্রুভাল গেট ব্যবহার করে বিল্ড চালান।
কেন Hostinger-এ Jenkins রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।