এক ক্লিকে MetaMCP স্থাপন করুন।
সমন্বিত এমসিপি অ্যাগ্রিগেটর এবং গেটওয়ে যা আপনাকে একটি একক এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে আপনার সমস্ত এমসিপি সার্ভার পরিচালনা করতে, কম্পোজ করতে এবং প্রকাশ করতে দেয়।
MetaMCP-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।
MetaMCP দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MetaMCP হল একটি ওপেন-সোর্স এমসিপি (মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল) প্রক্সি যা একাধিক এমসিপি সার্ভারকে একটি একক, সমন্বিত এন্ডপয়েন্টে একত্রিত করে। এটি আপনাকে সার্ভারগুলিকে নেমস্পেসে গ্রুপ করতে, রেট লিমিটিং এবং অবজার্ভেবিলিটির জন্য মিডলওয়্যার প্রয়োগ করতে এবং প্রমাণীকরণ সহ এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করতে দেয় — আপনার বিদ্যমান এমসিপি ক্লায়েন্টগুলিকে পরিবর্তন না করেই।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ MetaMCP স্ব-হোস্ট করা আপনাকে আপনার এআই টুল অবকাঠামোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। যেকোনো এমসিপি ক্লায়েন্ট (কার্সর, ক্লড ডেস্কটপ, অথবা কাস্টম এজেন্ট) একটি পরিচালিত গেটওয়েতে সংযুক্ত করুন, গোপনীয়তা সার্ভার-সাইডে রাখুন এবং সার্ভার পরিবর্তন হলে প্রতিটি ক্লায়েন্টকে পুনরায় কনফিগার না করেই আপনার টুল ইকোসিস্টেম স্কেল করুন।
MetaMCP-এর মূল ফিচারগুলো
MCP Server একত্রীকরণ
যেকোনো সংখ্যক STDIO বা HTTP MCP সার্ভারকে একটি একক, সমন্বিত এন্ডপয়েন্টে একত্রিত করুন যেখানে আপনার ক্লায়েন্টরা সংযোগ করতে পারবে।
নেমস্পেস ওয়ার্কস্পেস
এমসিপি সার্ভারগুলিকে বিচ্ছিন্ন নেমস্পেসগুলিতে গ্রুপ করুন এবং একটি এন্ডপয়েন্টের জন্য সম্পূর্ণ টুল সেট এক ক্লিকে পরিবর্তন করুন।
API কী প্রমাণীকরণ
বিয়ারার টোকেন প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে এন্ডপয়েন্ট সুরক্ষিত করুন যাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ক্লায়েন্ট এবং এজেন্টরা আপনার টুলস অ্যাক্সেস করতে পারে।
বিল্ট-ইন এমসিপি ইন্সপেক্টর
আপনার MetaMCP এন্ডপয়েন্টগুলি অভ্যন্তরীণভাবে পরিদর্শন ও ডিবাগ করুন, সংরক্ষিত সার্ভার কনফিগারেশন ব্যবহার করে সবকিছু সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা যাচাই করতে।
মিডলওয়্যার সাপোর্ট
সমস্ত একত্রিত এমসিপি ট্র্যাফিকের ক্ষেত্রে রেট লিমিটিং, পর্যবেক্ষণযোগ্যতা এবং নিরাপত্তার জন্য প্লাগেবল মিডলওয়্যার প্রয়োগ করুন।
SSO এবং OAuth
OpenID Connect প্রদানকারীদের জন্য সমর্থন স্থানীয় বেটার অথ সেশন ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গেল সাইন-অন সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ MetaMCP রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।
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