এক ক্লিকে ClassroomIO স্থাপন করুন।
কমপ্লায়েন্স, গ্রাহক শিক্ষা এবং অংশীদার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য ওপেন-সোর্স লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
ClassroomIO-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ClassroomIO দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ClassroomIO হল একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা এমন সংস্থাগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে কমপ্লায়েন্স ট্রেনিং, গ্রাহক শিক্ষা একাডেমি এবং অংশীদার সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। এটি সীমাহীন কোর্স, পাঠ, অনুশীলন, বহু-সংস্থা কর্মক্ষেত্র, ব্র্যান্ডেড সার্টিফিকেট এবং একটি এআই কোর্স বিল্ডারকে একত্রিত করে যা আপনার জন্য রূপরেখা এবং পাঠ্য বিষয়বস্তু তৈরি করে।
আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ ClassroomIO স্ব-হোস্ট করলে শিক্ষার্থীর রেকর্ড, সার্টিফিকেট আইডি এবং প্রশিক্ষণের অডিট ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে — কোনো প্রতি-সিট ফি নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই এবং আপনার সংস্থা ও তার প্রশিক্ষণের ডেটার মধ্যে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। স্ট্যাকটি পোস্টগ্রেস, রেডিস এবং S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোরেজ সহ আসে, তাই পুরো এলএমএস কোনো বাহ্যিক পরিষেবা ছাড়াই চলে।
ClassroomIO-এর মূল ফিচারগুলো
কমপ্লায়েন্স প্রশিক্ষণ
নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য ব্র্যান্ডেড সার্টিফিকেট এবং কাস্টম আইডি সহ সময়সীমা, নবায়ন, গ্রেস পিরিয়ড এবং মওকুফের উপর নজর রাখুন।
AI কোর্স বিল্ডার
কোর্স রূপরেখা, পাঠ্য বিষয়বস্তু, এবং অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করুন জেমিনি, জিপিটি-৪ও, অথবা ক্লাউড ব্যবহার করে — তারপর এডিটরে আউটপুট পরিমার্জন করুন।
এআই পাঠ শিক্ষক
ইন-লেসন এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট আশেপাশের কোর্স ম্যাটেরিয়ালের উপর ভিত্তি করে পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়।
কার্যক্রম এবং গোষ্ঠী
লক্ষ্য, কোহর্ট সময়সূচী, দল পরিচালনা এবং ভাগ করা অগ্রগতি ট্র্যাকিং সহ কোর্সগুলিকে প্রোগ্রামগুলিতে গোষ্ঠীভুক্ত করুন।
বহু-সংস্থা কর্মক্ষেত্র
একটি একক ClassroomIO ইনস্ট্যান্স থেকে নিজস্ব ব্র্যান্ডিং, কাস্টম ডোমেন এবং শিক্ষক সহ পৃথক সংস্থাগুলি পরিচালনা করুন।
REST API এবং Webhooks
ব্যবহারকারীদের নথিভুক্ত করুন, অটোমেশন ট্রিগার করুন, এবং certificate.issued অথবা enrollment.completed-এর মতো ইভেন্টগুলি গ্রহণ করুন আপনার স্ট্যাকে ClassroomIO সংযুক্ত করতে।
কেন Hostinger-এ ClassroomIO রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।