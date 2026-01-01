এক ক্লিকে Owncast ইনস্টলেশন।
স্ব-হোস্টেড লাইভ স্ট্রিমিং এবং চ্যাট সার্ভার — টুইচ বা ইউটিউবের উপর নির্ভর না করে আপনার নিজস্ব শর্তে লাইভ ভিডিও সম্প্রচার করুন।
Owncast-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Owncast দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Owncast হলো একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড লাইভ স্ট্রিমিং এবং চ্যাট সার্ভার যা আপনাকে আপনার সম্প্রচারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি Twitch বা YouTube Live-এর মতো বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্মগুলিকে আপনার নিজস্ব ডেডিকেটেড স্ট্রিম দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, যেখানে আপনি নিয়ম সেট করেন, দর্শকদের সাথে সম্পর্ক আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সমস্ত কনটেন্ট ও দর্শক ডেটা আপনার নিজের সার্ভারে রাখেন।
OBS, Streamlabs এবং XSplit-এর মতো স্ট্যান্ডার্ড RTMP ব্রডকাস্টিং সফটওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, Owncast সেই টুলগুলির সাথে কাজ করে যা স্ট্রিমাররা ইতিমধ্যেই জানে। এটি ActivityPub-এর মাধ্যমে Fediverse-এর সাথেও ইন্টিগ্রেট করে, Mastodon এবং অন্যান্য বিকেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীদের আপনাকে ফলো করতে এবং আপনি লাইভে গেলে নোটিফিকেশন পেতে দেয় — তাদের আপনার সাইটে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করার প্রয়োজন ছাড়াই।
Owncast-এর মূল ফিচারগুলো
RTMP সম্প্রচার
OBS, Streamlabs, বা যেকোনো RTMP-সামঞ্জস্যপূর্ণ এনকোডার থেকে সরাসরি সংযোগ করুন — কোনো মালিকানাধীন প্লাগইন বা সফটওয়্যার পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
বিল্ট-ইন লাইভ চ্যাট
ইন্টিগ্রেটেড রিয়েল-টাইম চ্যাট দর্শকদের আপনার স্ট্রিম চলাকালীন তৃতীয় পক্ষের উইজেট বা বাহ্যিক চ্যাট পরিষেবার প্রয়োজন ছাড়াই ইন্টারঅ্যাক্ট করতে দেয়।
ফেডিভার্স ইন্টিগ্রেশন
ActivityPub সমর্থন Mastodon এবং অন্যান্য ফেডিভার্স ব্যবহারকারীদের আপনার স্ট্রিম অনুসরণ করতে এবং লাইভ হওয়ার বিজ্ঞপ্তি পেতে সাহায্য করে, যা বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্কগুলিতে আপনার প্রসার বাড়ায়।
কাস্টম ব্র্যান্ডিং
আপনার নিজের নাম, লোগো, বিবরণ এবং সামাজিক লিঙ্ক সেট করুন যাতে আপনার স্ট্রিম পৃষ্ঠা আপনার পরিচয় প্রতিফলিত করে, কোনো জেনেরিক প্ল্যাটফর্ম টেমপ্লেট নয়।
স্ট্রিম রেকর্ডিং
ঐচ্ছিকভাবে সম্প্রচারগুলি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করুন যাতে চাহিদা অনুযায়ী পুনরায় চালানো যায়, যা দর্শকদের লাইভ স্ট্রিম শেষ হওয়ার পরেও আপনার বিষয়বস্তু অ্যাক্সেস করার সুযোগ দেয়।
কেন Hostinger-এ Owncast রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।