এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Beszel স্থাপন করুন।
আপনার পরিকাঠামোর জন্য ডকার কন্টেইনার পরিসংখ্যান, ঐতিহাসিক ডেটা এবং কনফিগারযোগ্য সতর্কতা সহ একটি হালকা সার্ভার মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম।
Beszel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Beszel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
বেজেল একটি হালকা সার্ভার মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা ব্যাপক সিস্টেম দৃশ্যমানতা প্রদান করে — CPU, মেমরি, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক, তাপমাত্রা, GPU, S.M.A.R.T. ডিস্ক স্বাস্থ্য, এবং প্রতি-কন্টেইনার ডকার ও পডম্যান পরিসংখ্যান — প্রমিথিউস এবং গ্রাফানার মতো সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ স্ট্যাকের রিসোর্স ওভারহেড ছাড়াই। গো ব্যাকএন্ড সহ পকেটবেসের উপর নির্মিত, এটি একটি হাব-এন্ড-এজেন্ট আর্কিটেকচার ব্যবহার করে: হাবটি ওয়েব ইন্টারফেস হোস্ট করে এবং ঐতিহাসিক ডেটা সংরক্ষণ করে, যখন হালকা এজেন্টগুলি প্রতিটি মনিটর করা সার্ভারে মেট্রিক্স সংগ্রহ করতে চলে।
বেজেল স্ব-হোস্ট করলে আপনি একটি মনিটরিং হাব পাবেন যা এটি মনিটর করা সার্ভারগুলি থেকে স্বাধীন, তাই অবকাঠামোগত সমস্যাগুলি দৃশ্যমান হয় এমনকি যখন পৃথক সিস্টেমগুলি চাপের মধ্যে থাকে। CPU, মেমরি, ডিস্ক, ব্যান্ডউইথ বা তাপমাত্রার থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করলে কনফিগারযোগ্য সতর্কতা আপনাকে অবহিত করে, এবং স্থানীয় ডিস্ক বা S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজে স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ আপনার ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স ডেটা সুরক্ষিত রাখে।
Beszel-এর মূল ফিচারগুলো
Docker কন্টেইনার মেট্রিক্স
হোস্ট সিস্টেম মেট্রিক্সের পাশাপাশি প্রতিটি কন্টেইনারের সিপিইউ, মেমরি এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার ট্র্যাক করুন, যা আপনাকে হোস্ট এবং এর কন্টেইনারাইজড ওয়ার্কলোড উভয় সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা দেবে।
হাব-এজেন্ট আর্কিটেকচার
একটি একক হাব রিমোট সার্ভারে চলমান সীমাহীন এজেন্ট থেকে ডেটা একত্রিত করে, যা একটি ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার সম্পূর্ণ ফ্লিট পর্যবেক্ষণ করা সহজ করে তোলে।
কনফিগারযোগ্য সতর্কতা
যেকোনো নিরীক্ষিত মেট্রিকের জন্য থ্রেশহোল্ড সেট করুন — সিপিইউ লোড, ডিস্ক ব্যবহার, তাপমাত্রা, ব্যান্ডউইথ — এবং সমস্যাগুলি ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করার আগে বিজ্ঞপ্তি পান।
ঐতিহাসিক ডেটা ধারণ
কর্মক্ষমতার ইতিহাস হাবের ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়, যা শুধুমাত্র রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ডগুলি দেখাতে পারে তার চেয়েও বেশি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং ধারণক্ষমতা পরিকল্পনা সক্ষম করে।
GPU এবং S.M.A.R.T. পর্যবেক্ষণ
এনভিডিয়া, এএমডি এবং ইন্টেল জিপিইউ-এর ব্যবহার S.M.A.R.T. ডিস্কের স্বাস্থ্য ডেটার পাশাপাশি নিরীক্ষণ করুন, যাতে হার্ডওয়্যারের অবনতি ব্যর্থতা ঘটার আগেই ধরা যায়।
কেন Hostinger-এ Beszel রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।