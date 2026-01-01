Beszel-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Beszel স্থাপন করুন।

আপনার পরিকাঠামোর জন্য ডকার কন্টেইনার পরিসংখ্যান, ঐতিহাসিক ডেটা এবং কনফিগারযোগ্য সতর্কতা সহ একটি হালকা সার্ভার মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Beszel স্থাপন করুন।

Beszel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
64% ছাড়
KVM 1
2,259
819 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳19,656-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳54,216)। ৳1,369/মাস-এ রিনিউ হবে।
1 vCPU কোর
4 GB RAM
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳26,376-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳69,096)। ৳1,639/মাস-এ রিনিউ হবে।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳36,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳114,936)। ৳3,289/মাস-এ রিনিউ হবে।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009 /মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৳72,216-এ 24 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳203,496)। ৳6,019/মাস-এ রিনিউ হবে।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

Beszel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

বেজেল একটি হালকা সার্ভার মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা ব্যাপক সিস্টেম দৃশ্যমানতা প্রদান করে — CPU, মেমরি, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক, তাপমাত্রা, GPU, S.M.A.R.T. ডিস্ক স্বাস্থ্য, এবং প্রতি-কন্টেইনার ডকার ও পডম্যান পরিসংখ্যান — প্রমিথিউস এবং গ্রাফানার মতো সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ স্ট্যাকের রিসোর্স ওভারহেড ছাড়াই। গো ব্যাকএন্ড সহ পকেটবেসের উপর নির্মিত, এটি একটি হাব-এন্ড-এজেন্ট আর্কিটেকচার ব্যবহার করে: হাবটি ওয়েব ইন্টারফেস হোস্ট করে এবং ঐতিহাসিক ডেটা সংরক্ষণ করে, যখন হালকা এজেন্টগুলি প্রতিটি মনিটর করা সার্ভারে মেট্রিক্স সংগ্রহ করতে চলে।

বেজেল স্ব-হোস্ট করলে আপনি একটি মনিটরিং হাব পাবেন যা এটি মনিটর করা সার্ভারগুলি থেকে স্বাধীন, তাই অবকাঠামোগত সমস্যাগুলি দৃশ্যমান হয় এমনকি যখন পৃথক সিস্টেমগুলি চাপের মধ্যে থাকে। CPU, মেমরি, ডিস্ক, ব্যান্ডউইথ বা তাপমাত্রার থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করলে কনফিগারযোগ্য সতর্কতা আপনাকে অবহিত করে, এবং স্থানীয় ডিস্ক বা S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ স্টোরেজে স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ আপনার ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স ডেটা সুরক্ষিত রাখে।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

Beszel-এর মূল ফিচারগুলো

Docker কন্টেইনার মেট্রিক্স

হোস্ট সিস্টেম মেট্রিক্সের পাশাপাশি প্রতিটি কন্টেইনারের সিপিইউ, মেমরি এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার ট্র্যাক করুন, যা আপনাকে হোস্ট এবং এর কন্টেইনারাইজড ওয়ার্কলোড উভয় সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা দেবে।

হাব-এজেন্ট আর্কিটেকচার

একটি একক হাব রিমোট সার্ভারে চলমান সীমাহীন এজেন্ট থেকে ডেটা একত্রিত করে, যা একটি ড্যাশবোর্ড থেকে আপনার সম্পূর্ণ ফ্লিট পর্যবেক্ষণ করা সহজ করে তোলে।

কনফিগারযোগ্য সতর্কতা

যেকোনো নিরীক্ষিত মেট্রিকের জন্য থ্রেশহোল্ড সেট করুন — সিপিইউ লোড, ডিস্ক ব্যবহার, তাপমাত্রা, ব্যান্ডউইথ — এবং সমস্যাগুলি ব্যবহারকারীদের প্রভাবিত করার আগে বিজ্ঞপ্তি পান।

ঐতিহাসিক ডেটা ধারণ

কর্মক্ষমতার ইতিহাস হাবের ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা হয়, যা শুধুমাত্র রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ডগুলি দেখাতে পারে তার চেয়েও বেশি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং ধারণক্ষমতা পরিকল্পনা সক্ষম করে।

GPU এবং S.M.A.R.T. পর্যবেক্ষণ

এনভিডিয়া, এএমডি এবং ইন্টেল জিপিইউ-এর ব্যবহার S.M.A.R.T. ডিস্কের স্বাস্থ্য ডেটার পাশাপাশি নিরীক্ষণ করুন, যাতে হার্ডওয়্যারের অবনতি ব্যর্থতা ঘটার আগেই ধরা যায়।

কেন Hostinger-এ Beszel রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
শুরু করুন
লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

শুরু করুন

ডিপ্লয় করার জন্য আরও অ্যাপ এক্সপ্লোর করুন

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma হলো একটি চমৎকার, সেল্ফ-হোস্টেড মনিটরিং টুল

সিলেক্ট করুন
Alerta

Alerta

মনিটরিং অ্যালার্ট একত্রিত করার জন্য ওপেন-সোর্স অ্যালার্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম

সিলেক্ট করুন
Beszel Agent

Beszel Agent

Beszel সার্ভার মনিটরিং সিস্টেমের জন্য লাইটওয়েট মনিটরিং এজেন্ট

সিলেক্ট করুন
সব অ্যাপ্লিকেশন দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।