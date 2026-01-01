এক ক্লিকে মাস্তোডন স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড, ফেডারেটেড মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম যা স্বাধীনভাবে মালিকানাধীন সার্ভারগুলির একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত।
Mastodon-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mastodon দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Mastodon হল প্রধান ওপেন-সোর্স ফেডারেটেড সোশ্যাল নেটওয়ার্ক — ActivityPub ফেডিভার্সের বৃহত্তম প্রজেক্ট, যেখানে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার স্বাধীনভাবে পরিচালিত ইনস্ট্যান্স এবং কোটি কোটি ব্যবহারকারী রয়েছে। এটি একটি পরিচিত মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মের মতো দেখতে এবং অনুভব হয়, কিন্তু প্রতিটি সার্ভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মালিকানাধীন, মডারেটেড এবং পরিচালিত হয়, এবং যেকোনো সার্ভারের ব্যবহারকারীরা অন্য যেকোনো সার্ভারের ব্যবহারকারীদের অনুসরণ করতে এবং তাদের সাথে কথোপকথন করতে পারে।
একটি VPS-এ আপনার নিজস্ব Mastodon ইনস্ট্যান্স চালানো আপনাকে ফেডিভার্সে একটি স্থায়ী ঠিকানা দেয় — যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন। আপনি নিয়ম সেট করেন, কে সাইন আপ করতে পারবে তা নির্বাচন করেন, কে কার সাথে ফেডারেট করবে তা সিদ্ধান্ত নেন এবং ডেটার মালিকানা আপনার থাকে, কোনো বিজ্ঞাপন, কোনো অ্যালগরিদমিক টাইমলাইন এবং এমন কোনো তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম ছাড়াই যা আগামীকাল শর্তাবলী পরিবর্তন করতে পারে।
Mastodon-এর মূল ফিচারগুলো
ActivityPub ফেডারেশন
W3C ActivityPub স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে, যাতে আপনার ইনস্ট্যান্স অন্যান্য প্রতিটি Mastodon সার্ভার, Pleroma, Misskey, এবং বৃহত্তর ফেডিভার্সের সাথে ইন্টারঅপারেট করতে পারে।
কালানুক্রমিক সময়রেখা
পোস্টগুলি যে ক্রমে পাঠানো হয়েছিল সেই ক্রমেই প্রদর্শিত হয় — কোনো অ্যালগরিদমিক র্যাঙ্কিং নেই, কোনো প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন নেই, এনগেজমেন্টের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোনো পুনর্বিন্যাসিত ফিড নেই।
সার্ভার-লেভেল মডারেশন
মালিক-নির্ধারিত কমিউনিটি নিয়মাবলী, বিষয়বস্তু সতর্কতা, এবং ইনস্ট্যান্স-স্তরের ব্লক আপনাকে আপনার কাঙ্ক্ষিত সুর সহ একটি কমিউনিটি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
সমৃদ্ধ পোস্ট কম্পোজার
প্রতি পোস্টে ৫০০ অক্ষর পর্যন্ত (কনফিগারযোগ্য), পোল, মিডিয়া সংযুক্তি, বিষয়বস্তু সতর্কতা, অল্ট টেক্সট এবং প্রতি পোস্টে কাস্টমাইজযোগ্য দৃশ্যমানতা।
ওপেন এপিআই এবং ক্লায়েন্ট
পরিপক্ক REST এবং স্ট্রিমিং APIগুলি iOS এবং Android-এর জন্য অফিসিয়াল মাস্টোডন অ্যাপস সহ মোবাইল এবং ডেস্কটপ ক্লায়েন্টদের একটি বিস্তৃত ইকোসিস্টেমকে চালিত করে।
কেন Hostinger-এ Mastodon রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।