এক ক্লিকে InvoiceShelf ইনস্টল করুন।
ফ্রিল্যান্সার এবং ছোট ব্যবসার জন্য একটি স্ব-হোস্টেড ওপেন-সোর্স ইনভয়েসিং প্ল্যাটফর্ম, যা পূর্বে ক্রেটার নামে পরিচিত ছিল।
InvoiceShelf-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
InvoiceShelf দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
InvoiceShelf হলো ফ্রিল্যান্সার, কনসালটেন্ট এবং ছোট ব্যবসার জন্য একটি সেল্ফ-হোস্টেড ইনভয়েসিং ও বিলিং প্ল্যাটফর্ম, যাদের মাসিক SaaS ফি ছাড়াই একটি পেশাদার ইনভয়েসিং সলিউশন প্রয়োজন। এটি ক্লায়েন্ট, আইটেম, ইনভয়েস, অনুমান, খরচ এবং পেমেন্ট সহ সম্পূর্ণ বিলিং ওয়ার্কফ্লো কভার করে — একাধিক মুদ্রা, ট্যাক্স রেট এবং কাস্টমাইজযোগ্য পিডিএফ টেমপ্লেটের সমর্থন সহ।
আপনার নিজের VPS-এ InvoiceShelf হোস্ট করা আপনার আর্থিক ডেটা এবং ক্লায়েন্ট রেকর্ড আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে ব্যক্তিগত রাখে। বিল্ট-ইন স্ট্রাইপ পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন এবং একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল যেখানে গ্রাহকরা অনলাইনে ইনভয়েস দেখতে ও পরিশোধ করতে পারেন, তার মাধ্যমে আপনি প্রতি-ইনভয়েস ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই একটি পরিমার্জিত বিলিং অভিজ্ঞতা পান।
InvoiceShelf-এর মূল ফিচারগুলো
ইনভয়েস এবং প্রাক্কলন
কাস্টমাইজযোগ্য টেমপ্লেট এবং প্রতিটি নথির জন্য স্বয়ংক্রিয় পিডিএফ জেনারেশন সহ পেশাদার চালান ও অনুমান তৈরি করুন।
অনলাইন পেমেন্ট পোর্টাল
ক্লায়েন্টরা স্ট্রাইপ পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন সহ একটি সেলফ-সার্ভ পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে চালান দেখতে, ডাউনলোড করতে এবং পরিশোধ করতে পারবেন।
খরচ ট্র্যাকিং
ব্যবসার খরচগুলি লগ করুন এবং ইনভয়েসের পাশাপাশি শ্রেণীবদ্ধ করুন যাতে একটি সম্পূর্ণ আর্থিক চিত্র এক জায়গায় রাখা যায়।
একাধিক মুদ্রার সমর্থন
কনফিগারযোগ্য বিনিময় হার এবং প্রতি-ইনভয়েস মুদ্রা নির্বাচন সহ ক্লায়েন্টদের তাদের স্থানীয় মুদ্রায় বিল করুন।
ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা
একাধিক করের হার নির্ধারণ করুন এবং VAT, GST ও অন্যান্য কর কাঠামো পরিচালনার জন্য সেগুলিকে প্রতি আইটেম বা প্রতি চালানের উপর প্রয়োগ করুন।
কেন Hostinger-এ InvoiceShelf রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।