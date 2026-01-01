এক ক্লিকে ড্যাশডট স্থাপন করুন।
ন্যূনতম সার্ভার ড্যাশবোর্ড রিয়েল-টাইম CPU, RAM, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্ক পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে একটি আধুনিক গ্লাসমরফিক ডিজাইন সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
dashdot দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ড্যাশডট (dashdot) হলো একটি হালকা ওজনের, ওপেন-সোর্স সার্ভার ড্যাশবোর্ড যা যারা নিজেদের হোস্টিং করেন তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা তাদের VPS-এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এক নজরে সুন্দরভাবে দেখতে চান। ডেটাবেস, এজেন্ট এবং জটিল কনফিগারেশন প্রয়োজন এমন সম্পূর্ণ মনিটরিং স্ট্যাকের বিপরীতে, ড্যাশডট একটি একক কন্টেইনার হিসেবে চলে — এটি ডেপ্লয় করলেই আপনার CPU লোড, RAM ব্যবহার, স্টোরেজ ক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ক থ্রুপুট কোনো সেটআপ ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যাবে।
গ্লাসমরফিক ইন্টারফেসটি একটি ব্রাউজার ট্যাবে পিন করে রাখার জন্য অথবা একটি দেয়ালে লাগানো স্ক্রিনে প্রদর্শনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যেহেতু এটি সরাসরি হোস্ট থেকে সিস্টেম মেট্রিক্স পড়ে, সবকিছু আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতেই থাকে — কোনো বাহ্যিক টেলিমেট্রি নেই, কোনো অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন নেই, আপনার সার্ভার থেকে কোনো ডেটা বাইরে যায় না।
dashdot-এর মূল ফিচারগুলো
বাস্তব-সময় সিস্টেম মেট্রিক্স
লাইভ সিপিইউ লোড, র্যাম ব্যবহার, স্টোরেজ ক্ষমতা এবং নেটওয়ার্ক থ্রুপুট ক্রমাগত আপডেট হয় যাতে আপনি সর্বদা আপনার সার্ভারের বর্তমান অবস্থা এক নজরে দেখতে পান।
শূন্য-কনফিগারেশন স্থাপন
কোনো ডেটাবেস নেই, কোনো এজেন্ট নেই, কোনো সেটআপ উইজার্ড নেই — একটি কন্টেইনার শুরু হলেই আপনার সার্ভারের পরিসংখ্যান তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই প্রদর্শিত হবে।
সিপিইউ তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ
হার্ডওয়্যার তাপমাত্রা সেন্সরগুলি হোস্ট থেকে সরাসরি পড়া হয়, যা কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করার আগে তাপীয় সমস্যা সম্পর্কে আপনাকে প্রাথমিক সতর্কতা দেয়।
গ্লাসমরফিক ডিজাইন
ফ্রস্টেড-গ্লাস ইউআই তৈরি করা হয়েছে যাতে এটি একটি ব্রাউজার ট্যাবে পিন করা যায় অথবা একটি ডেডিকেটেড মনিটরে লাইভ সার্ভার স্ট্যাটাস বোর্ড হিসাবে প্রদর্শিত হয়।
হালকা পদচিহ্ন
ড্যাশডট তার নিজস্ব ন্যূনতম CPU এবং RAM ব্যবহার করে, তাই মনিটরিং ওভারহেড এটি যে সংস্থানগুলি পরিমাপ করছে সেগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে না।
কেন Hostinger-এ dashdot রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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