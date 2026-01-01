এক ক্লিকে ল্যাংফিউজ স্থাপন করুন।
প্রোডাকশনে থাকা এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলির ট্রেসিং, ইভালুয়েটিং এবং উন্নতির জন্য ওপেন-সোর্স এলএলএম ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।
Langfuse-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Langfuse দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Langfuse হলো একটি ওপেন-সোর্স এলএলএম ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যাটফর্ম যা দলগুলোকে তাদের এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলোর উপর সম্পূর্ণ দৃশ্যমানতা প্রদান করে। এটি প্রতিটি এলএলএম কল, রিট্রিভাল অপারেশন এবং এজেন্ট অ্যাকশনের বিস্তারিত ট্রেস ক্যাপচার করে, যা ব্যর্থতা ডিবাগ করা, ল্যাটেন্সি পরিমাপ করা এবং আপনার সম্পূর্ণ এআই পাইপলাইনের খরচ বোঝা সহজ করে তোলে। LangChain, LlamaIndex, Haystack-এর সাথে ইন্টিগ্রেশন এবং Python ও TypeScript-এর জন্য সরাসরি SDK সহ, Langfuse কার্যত প্রতিটি এআই ফ্রেমওয়ার্ক এবং মডেল প্রোভাইডারের সাথে কাজ করে।
Langfuse নিজে হোস্ট করলে আপনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন ডেটা — প্রম্পট, মডেল ইনপুট, আউটপুট এবং ইভালুয়েশন ফলাফল — আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনার এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলি সংবেদনশীল নথি, গ্রাহকের ডেটা বা মালিকানাধীন ব্যবসায়িক যুক্তি পরিচালনা করে যা আপনার পরিবেশ থেকে বাইরে যেতে পারে না।
Langfuse-এর মূল ফিচারগুলো
ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং
প্রতিটি LLM কল, টুল ব্যবহার, পুনরুদ্ধার এবং এজেন্ট ধাপের সম্পূর্ণ এক্সিকিউশন ট্রি ক্যাপচার করুন, যাতে ব্যর্থতা এবং লেটেন্সি বাধাগুলি চিহ্নিত করা যায়।
প্রম্পট ম্যানেজমেন্ট
একই জায়গায় প্রম্পটগুলি সংস্করণ করুন এবং সহযোগিতা করুন, সার্ভার-সাইড ক্যাশিং সহ সমস্ত স্থাপনা জুড়ে মডেলের বিলম্বতা কমাতে।
মূল্যায়ন পাইপলাইন
LLM-কে বিচারক হিসাবে, ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া, অথবা ম্যানুয়াল লেবেলিং ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াগুলির স্কোর করুন, যাতে আউটপুট গুণমান পদ্ধতিগতভাবে পরিমাপ ও উন্নত করা যায়।
ডেটা সেট ব্যবস্থাপনা
আপডেট করা প্রম্পট বা মডেল স্থাপন করার আগে পরিবর্তনগুলি যাচাই করার জন্য প্রোডাকশন ট্রেস থেকে টেস্ট সেট এবং বেঞ্চমার্ক তৈরি করুন।
এলএলএম প্লেগ্রাউন্ড
অ্যাপ্লিকেশন কোড স্পর্শ না করে যেকোনো সমর্থিত মডেলের বিরুদ্ধে ইন্টারঅ্যাক্টিভভাবে প্রম্পট কনফিগারেশন পরীক্ষা এবং তুলনা করুন।
ফ্রেমওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশন
LangChain, LlamaIndex, Haystack, এবং 100+ LLM-এর সাথে LiteLLM-এর মাধ্যমে নেটিভ ইন্টিগ্রেশন, যা ড্রপ-ইন ইনস্ট্রুমেন্টেশনের জন্য।
কেন Hostinger-এ Langfuse রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।