এক ক্লিকে jfa-go স্থাপন করুন।
জেলিফিনের জন্য আমন্ত্রণ-ভিত্তিক ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা, প্রোফাইল, পাসওয়ার্ড রিসেট এবং বহু-চ্যানেল বিজ্ঞপ্তি সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
jfa-go দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
jfa-go হল জেলিফিনের জন্য একটি স্ব-হোস্টেড ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা সহচর (সেকেন্ডারি এমবি সমর্থন সহ) যা ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট তৈরির পরিবর্তে শেয়ারযোগ্য আমন্ত্রণ লিঙ্ক ব্যবহার করে। প্রতিটি আমন্ত্রণ একটি জেলিফিন প্রোফাইল প্রয়োগ করতে পারে যা লাইব্রেরি অ্যাক্সেস, ট্রান্সকোডিং সীমা এবং অন্যান্য সার্ভার সেটিংস নিয়ন্ত্রণ করে, যখন ব্যবহারের সীমা, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, পাসওয়ার্ড নিয়ম এবং CAPTCHA-এর বিকল্পগুলি প্রশাসকদের কে এবং কীভাবে সাইন আপ করবে তার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ দেয়।
জেলিফিনের পাশাপাশি jfa-go স্ব-হোস্ট করা পরিবার, বন্ধু বা অর্থপ্রদানকারী সমর্থকদের অনবোর্ডিংয়ের ঝামেলা দূর করে, জেলিফিনের নেটিভ "পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন" ফিচারের সাথে কাজ করে এমন পাসওয়ার্ড-রিসেট ফ্লো যোগ করে, এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলিতে কোনও ডেটা না দিয়ে ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম, ম্যাট্রিক্স এবং ইমেলের সাথে ব্যবহারকারীর বিজ্ঞপ্তিগুলিকে সংযুক্ত করে।
jfa-go-এর মূল ফিচারগুলো
আমন্ত্রণ-ভিত্তিক সাইনআপ
ব্যবহারের সীমা, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং প্রতি-লিঙ্ক জেলিফিন প্রোফাইল সহ শেয়ারযোগ্য আমন্ত্রণ লিঙ্ক তৈরি করুন যাতে প্রতিটি অতিথি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক অ্যাক্সেস পায়।
সেল্ফ-সার্ভিস পাসওয়ার্ড রিসেট
জেলিফিনের "পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন" ফ্লোতে যুক্ত হন অথবা একটি "আমার অ্যাকাউন্ট" পৃষ্ঠা প্রকাশ করুন যাতে ব্যবহারকারীরা একজন প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ না করেই তাদের শংসাপত্রগুলি পুনরায় সেট করতে পারে।
বহু-চ্যানেল বিজ্ঞপ্তি
মেয়াদ উত্তীর্ণের সতর্কতা, ঘোষণা, এবং অ্যাকাউন্ট ইভেন্টের জন্য মার্কডাউন টেমপ্লেট ব্যবহার করে ডিসকর্ড, টেলিগ্রাম, ম্যাট্রিক্স, অথবা ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করুন।
একসাথে একাধিক ব্যবহারকারী পরিচালনা
একটি ড্যাশবোর্ডে প্রতিটি জেলিফিন অ্যাকাউন্ট দেখুন এবং একবারে একটির পরিবর্তে একসাথে ব্যবহারকারীদের সক্ষম, অক্ষম, মুছে ফেলুন বা পুনরায় প্রোফাইল করুন।
অ্যাকাউন্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার নিয়মাবলী
আমন্ত্রণগুলিতে সময়-সীমিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ সংযুক্ত করুন যাতে ট্রায়াল বা পেইড সদস্যপদগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয় বা মুছে যায়।
Ombi এবং Jellyseerr সিঙ্ক
ব্যবহারকারীর নাম, পাসওয়ার্ড এবং যোগাযোগের বিবরণ jfa-go, Ombi, এবং Jellyseerr-এর মধ্যে সিঙ্ক্রোনাইজড রাখুন যাতে অনুরোধগুলি সঠিক অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত থাকে।
কেন Hostinger-এ jfa-go রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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