এক ক্লিকে EmonCMS স্থাপন করুন।
শক্তি, তাপমাত্রা এবং পরিবেশগত সেন্সর ডেটা সময়ের সাথে লগিং ও ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স ওয়েব অ্যাপ।
EmonCMS-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
EmonCMS দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
EmonCMS হল OpenEnergyMonitor প্রকল্পের ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড, যা বিশেষভাবে টাইম-সিরিজ শক্তি, তাপমাত্রা এবং পরিবেশগত ডেটার জন্য তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ ড্যাশবোর্ডের মতো নয়, এর প্রতিটি উপাদান — ইনপুট প্রসেসিং পাইপলাইন থেকে শুরু করে PHPFina এবং PHPTimeSeries স্টোরেজ ইঞ্জিন পর্যন্ত — সাধারণ হার্ডওয়্যারে বছরের পর বছর ধরে উচ্চ-রেজোলিউশনের সেন্সর ডেটার জন্য টিউন করা হয়েছে।
একটি VPS-এ EmonCMS স্ব-হোস্ট করা পরিবার, সৌর, হিট-পাম্প এবং IoT পরিমাপ সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ফিড-প্রতি সীমা বা ক্লাউড সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই। বান্ডেল করা MQTT ব্রোকার, MariaDB এবং Redis স্ট্যাক emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant এবং যেকোনো HTTP বা MQTT-সক্ষম সেন্সর থেকে ডেটা গ্রহণ করে।
EmonCMS-এর মূল ফিচারগুলো
সময়-ক্রমিক ফিড
কাস্টম PHPFina এবং PHPTimeSeries ইঞ্জিনগুলি একটি সাধারণ SQL ডেটাবেসের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতার সাথে বছরের পর বছর ধরে উচ্চ-রেজোলিউশনের সেন্সর রিডিং সংরক্ষণ করে।
MQTT এবং HTTP ইনপুটসমূহ
emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, অথবা এমন কোনো ডিভাইস থেকে ডেটা গ্রহণ করুন যা MQTT প্রকাশ করতে পারে বা একটি HTTP API কল করতে পারে।
ইনপুট প্রক্রিয়াকরণ
কোনো কোড বা বাহ্যিক স্ক্রিপ্ট না লিখে একক রূপান্তর, শক্তি-থেকে-শক্তি সঞ্চয়কারী, হারের সীমা এবং ভার্চুয়াল ফিড শৃঙ্খলিত করুন।
ড্যাশবোর্ড এবং গ্রাফ
লাইভ এবং ঐতিহাসিক সেন্সর ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য মাল্টি-সিরিজ গ্রাফ, গেজ এবং বার চার্ট সহ ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ ড্যাশবোর্ড এডিটর।
শক্তি ব্যবহারের জন্য অ্যাপস
সোলার পিভি, হিট পাম্প, বৈদ্যুতিক যান এবং গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য পূর্ব-নির্মিত অ্যাপস ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে।
REST API এবং এক্সপোর্ট
একটি নথিভুক্ত REST API-এর মাধ্যমে প্রতিটি ফিড পড়ুন এবং লিখুন এবং অফলাইন বিশ্লেষণ বা ব্যাকআপের জন্য কাঁচা CSV ডেটা এক্সপোর্ট করুন।
কেন Hostinger-এ EmonCMS রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।