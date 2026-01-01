এক ক্লিকে Mazanoke স্থাপন করুন।
গোপনীয়তা-প্রথম ব্রাউজার-ভিত্তিক ইমেজ অপ্টিমাইজার যা কোনো সার্ভারে আপলোড না করেই ছবি সংকুচিত ও রূপান্তর করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Mazanoke দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মাজানোক একটি স্ব-হোস্টেড ইমেজ অপ্টিমাইজার যা সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজারে চলে। যখন ব্যবহারকারীরা মাজানোক ইন্টারফেসের মাধ্যমে ছবি কম্প্রেস, রিসাইজ বা কনভার্ট করে, তখন সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ তাদের ডিভাইসেই স্থানীয়ভাবে ঘটে — কোনো ছবির ডেটা সার্ভার বা কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে পাঠানো হয় না। এটি সংবেদনশীল ছবি প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত যা ক্লাউড কম্প্রেশন টুলগুলিতে আপলোড করা যায় না।
হোস্টেড ইমেজ অপ্টিমাইজেশন পরিষেবাগুলির বিপরীতে, আপনার VPS-এ মাজানোক স্ব-হোস্ট করা আপনার দলকে ছবি প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি ব্যক্তিগত, সর্বদা উপলব্ধ এন্ডপয়েন্ট দেয়। এটি বিভিন্ন ফরম্যাট সমর্থন করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে GPS অবস্থান এবং টাইমস্ট্যাম্পের মতো EXIF মেটাডেটা সরিয়ে দেয়, এবং অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করতে ঐচ্ছিক HTTP বেসিক অথেন্টিকেশন দিয়ে সুরক্ষিত করা যেতে পারে।
Mazanoke-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ
সমস্ত ইমেজ কম্প্রেশন এবং রূপান্তর ব্রাউজারে স্থানীয়ভাবে চলে — কোনো ইমেজ ডেটা সার্ভার বা কোনো বাহ্যিক পরিষেবাতে পাঠানো হয় না।
মাল্টি-ফরম্যাট রূপান্তর
JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO, এবং TIFF-এর মধ্যে যেকোনো সমন্বয়ে সামঞ্জস্যযোগ্য গুণমান সেটিংস সহ রূপান্তর করুন।
অটোমেটিক ইএক্সআইএফ রিমুভাল
শেয়ার করার আগে ছবি থেকে এম্বেড করা মেটাডেটা সরান, যার মধ্যে GPS অবস্থান, টাইমস্ট্যাম্প এবং ক্যামেরার তথ্য অন্তর্ভুক্ত।
HTTP বেসিক অথ
অ্যাক্সেস HTTP বেসিক অথেন্টিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, যা ইনস্টলেশনের সাথে সাথেই কার্যকর হয়, আপনার ইনস্ট্যান্সকে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখে।
PWA অফলাইন সাপোর্ট
ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন ছাড়াই অফলাইন ইমেজ প্রক্রিয়াকরণের জন্য মাজানোককে একটি প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসাবে ইনস্টল করুন।
কেন Hostinger-এ Mazanoke রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।